O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado de transferências nesta segunda-feira (22), trazendo todas as atualizações e bastidores visando a próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, por padrão, esses períodos costumam acontecer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Já na Europa, a maioria dos campeonatos adota uma janela que vai do início de janeiro até o começo de fevereiro. Por conta dessas diferenças, os clubes precisam agir com atenção, já que negociações entre países podem ser inviabilizadas caso a janela de um deles já esteja fechada.

Atualizações do mercado de transferências AO VIVO

18h57 - Botafogo anuncia a contratação do técnico Martín Anselmi

O Botafogo anunciou a contratação do técnico Martín Anselmi, de 40 anos, que estava livre no mercado (último trabalho foi no Porto). O treinador português chega ao clube carioca para ocupar o lugar de Davide Ancelotti. Ele assinou até o fim de 2027.

18h50 - Vitória mantém negociações por Newton, volante do Botafogo

De olho no mercado para reforçar o time em 2026, o Vitória negocia a contratação de outro volante. Com a chegada de Caíque Gonçalves encaminhada, a diretoria agora faz investidas por Newton, do Botafogo. De acordo com apuração do Lance!, o Rubro-Negro mantém conversas com o clube carioca, mas o acerto depende ainda de alguns fatores.

18h47 - Flamengo segue interessado por Vitão, do Internacional? Entenda como está a negociação

Após a temporada brilhante de 2025, o Flamengo busca reforços no mercado para seguir trilhando o caminho das conquistas. Com o ano de 2026 batendo na porta, o Rubro-Negro observa de perto a situação de Vitão, zagueiro do Internacional.

17h54 - Jogador do Vasco se aproxima do Juventude para a temporada 2026

O Juventude está próximo de confirmar a contratação, por empréstimo, do meia-atacante Ray Breno, de 21 anos, jogador pertencente ao Vasco da Gama. A negociação avançou após tratativas envolvendo a Inter de Limeira (SP), e o atleta deve reforçar a equipe gaúcha visando a temporada de 2026.

15h34 - Bahia anuncia renovação com goleiro Ronaldo

O Bahia anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira, a renovação de contrato com o goleiro Ronaldo. Ele chegou ao Tricolor no início deste ano por empréstimo e pertencia ao Atlético-GO, mas as atuações seguras na reta final da temporada com a camisa azul, vermelha e branca fizeram a diretoria optar pela compra em definitivo com novo vínculo válido até o fim de 2029.

15h12 - Vasco rescinde contrato com Jean David

O Vasco da Gama oficializou nesta segunda-feira (22) a rescisão contratual do atacante Jean David. A decisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e marca a primeira saída confirmada do elenco vascaíno visando a próxima temporada. O contrato com o atleta chileno iria até o meio de 2026.

15h - Saiba como o Internacional comprará direitos de atacantes

Já é público, desde que o diretor técnico Abel Braga confirmou, que Johan Carbonero ficará em definitivo no Beira-Rio. O Lance! apurou, a partir de informações vindas da Argentina, e traz agora os detalhes de como o Internacional comprará os direitos federativos do atacante, exercendo assim a cláusula estabelecida no contrato de empréstimo junto ao Racing-ARGque permite adquirir o camisa 7.

14h44 - Botafogo encaminha contratação do técnico Martín Anselmi

O Botafogo encaminhou a contratação do técnico argentino Martín Anselmi, de 40 anos, livre no mercado. As partes chegaram a um acordo por um vínculo válido por duas temporadas após a entrevista feita com John Textor.

14h15 - Atacante revela sondagens e indica permanência no Fortaleza em 2026

O atacante Moisés, do Fortaleza, indicou que deve permanecer no clube para a disputa da Série B de 2026. Apesar das sondagens, o jogador tem contrato até o fim de 2027 e disse que seu foco é o Tricolor do Pici.

14h05 - Palmeiras mira reposição no mercado e estabelece prioridade após venda de Aníbal

O Palmeiras buscará um substituto para Aníbal Moreno na janela de transferências. Após duas temporadas com a camisa alviverde, o volante argentino foi vendido ao River Plate em negociação de 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões) por 100% dos direitos econômicos.

13h56 - Vasco encaminha renovação contratual com Puma Rodríguez

O Vasco da Gama encaminhou a renovação de contrato do lateral-direito Puma Rodríguez. O vínculo atual do jogador com o clube vai até 31 de dezembro, mas já existe um acordo verbal entre as partes para a extensão do contrato.

12h50 - Gerson vai para o Cruzeiro? Pedrinho abre o jogo sobre negociações

Em meio às férias dos jogadores, o mercado da bola da Raposa está agitado. Recentemente, o principal rumor é da negociação do Cruzeiro com Gerson, do Zenit. Nesta segunda-feira (22), o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, abriu o jogo sobre as tratativas.

12h30 - Coritiba empresta volante para o Novorizontino

O Coritiba confirmou o empréstimo do volante Matheus Bianqui para o Novorizontino. O jogador de 27 anos não estava nos planos do Coritiba para a próxima temporada.

11:44 - Atlético-MG confirma empréstimo de atacante para o mundo Árabe

O Atlético-MG acertou a saída de mais um jogador do elenco para a próxima temporada. O atacante João Marcelo, de 20 anos, foi negociado por empréstimo com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

10h54 - Athletico-PR confirma volante colombiano como primeiro reforço para 2026

O Athletico confirmou a primeira contratação para 2026 no final de semana. Alejandro García, 24 anos, tinha um pré-contrato assinado com o Furacão desde agosto deste ano.



