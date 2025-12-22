Botafogo encaminha contratação do técnico Martín Anselmi; veja detalhes

O Botafogo encaminhou a contratação do técnico argentino Martín Anselmi, de 40 anos, livre no mercado. As partes chegaram a um acordo por um vínculo válido por duas temporadas após a entrevista feita com John Textor, conforme apurou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo se livra de possível confronto com algoz na Libertadores

A informação foi publicada primeiro pelo jornalista André Hernan. Martín Anselmi é um nome que já havia entrado em pauta na SAF no início de 2025, logo após a saída de Artur Jorge — que tem o mesmo empresário do argentino. Desta vez, o espaço entre interesse e conversas foi curto, com a SAF tendo pressa para acertar.

O clube, inclusive, já prepara o anúncio do novo comandante. Ele chega ao Rio de Janeiro acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli.

continua após a publicidade

Conta a favor do argentino ex-Porto o estilo de jogo, que, na análise do Botafogo, é de bastante variação tática e ofensivo. Conhecedor da altitude desde os tempos de Independiente del Valle, do Equador, o técnico traria também tal bagagem para os compromissos pela Libertadores 2026.

Martín Anselmi está livre no mercado desde junho, quando deixou o Porto após a participação no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe portuguesa terminou em terceiro no Grupo A, que tinha Palmeiras e Inter Miami, classificados, e o lanterna Al-Ahly.

continua após a publicidade

O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.

➡️ Libertadores 2026: confira os potes do sorteio da fase de grupos

Botafogo no mercado

A SAF foi atrás de um novo técnico após desligar Davide Ancelotti do comando. A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo