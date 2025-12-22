O Juventude está próximo de confirmar a contratação, por empréstimo, do meia-atacante Ray Breno, de 21 anos, jogador pertencente ao Vasco da Gama. A negociação avançou após tratativas envolvendo a Inter de Limeira (SP), e o atleta deve reforçar a equipe gaúcha visando a temporada de 2026. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Rossi e confirmada pelo Lance!.

Considerado uma das principais promessas da base vascaína antes de sofrer uma grave lesão no joelho no fim de 2023, Ray Breno passou por um período de recuperação após cirurgia e, desde então, busca retomar sequência e ritmo de jogo. O jovem tem contrato com o Vasco até 2028 e multa rescisória estipulada em R$ 252 milhões.

No clube do Sul, Ray poderá reencontrar Nenê, experiente meia que fazia parte do elenco do Vasco no período em que o jovem iniciou sua transição das categorias de base para o profissional. No entanto, essa parceria depende de uma renovação contratual: aos 44 anos, Nenê vive os últimos dias de seu vínculo com o Juventude, e a continuidade da convivência entre os dois só será possível caso o clube opte por estender o contrato do jogador.

Além disso, Ray também pode voltar a trabalhar com Maurício Barbieri, atual treinador do Juventude. O técnico comandou o Vasco em 2023 e já conhece o meia-atacante desde aquele período, fator que pode facilitar sua integração ao elenco e acelerar o processo de adaptação ao modelo de jogo da equipe gaúcha.

Na atual temporada, Ray acumulou passagens por Pouso Alegre e Nova Iguaçu, somando 14 partidas disputadas. Apesar do talento reconhecido, o meia-atacante ainda não conseguiu se firmar no futebol profissional, cenário que abriu espaço para um novo empréstimo, agora ao Juventude, onde vai ter a oportunidade de disputar a Série B.

O Vasco tem o caso do empréstimo de Cauan Barros como referência de sucesso. No início de 2025, o volante Barros, sem espaço em São Januário, foi emprestado ao América-MG. Sob o comando de William Batista, que já havia trabalhado com o atleta nas categorias de base do Vasco, Cauan se destacou rapidamente, o que levou o clube carioca a solicitar o retorno antecipado do jogador. De volta ao Rio de Janeiro, Barros se consolidou como uma das peças-chave da equipe comandada por Fernando Diniz.

A expectativa da diretoria vascaína é que Ray Breno siga caminho semelhante: ganhe rodagem, confiança e maturidade competitiva no Juventude, para, no futuro, retornar mais preparado para disputar espaço no elenco principal do Gigante da Colina. Enquanto isso, o clube gaúcho aposta no talento e na juventude do meia-atacante para fortalecer seu projeto esportivo nas próximas temporadas.

