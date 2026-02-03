Seedorf avalia escolhas de Estêvão, Endrick e Rayan na Europa: 'Não pensam'

Cada vez mais cedo, os principais talentos do futebol brasileiro, como Estêvão, Endrick, e Rayan, fazem as malas rumo à Europa, impulsionados por cifras milionárias e pela promessa de desenvolvimento em grandes centros do esporte. Ídolo do futebol mundial e profundo conhecedor da realidade europeia, o ex-jogador Clarence Seedorf observa esse movimento com ressalvas.

continua após a publicidade

Seedorf analisou os efeitos dessa migração cada vez mais precoce e explicou por que adota uma posição parcialmente contrária a esse caminho seguido por jovens prodígios brasileiros como Estêvão, Endrick e Rayan.

🌎🏆World Legends Cup 2026 é lançada no Brasil

- A minha visão é que alguns estão prontos para ir, mas a maioria ainda precisa amadurecer antes de partir. Eu acho que o Brasileirão cresceu muito de nível, então não é necessário deixar o país se for para ficar no banco ou em um clube de segundo escalão da Europa. É claro que os clubes europeus não pensam desta forma, eles querem investir nos jogadores mais jovens - declarou em entrevista ao Lance!, durante evento de lançamento da Copa do Mundo de Lendas.

continua após a publicidade

- É uma escolha muito pessoal, mas geralmente é bom amadurecer um pouco mais no seu próprio país, se afirmar em alto nível, onde você conhece a todos. É claro que alguns casos funcionam, mas outros não. Depois acaba ficando mais difícil para encontrar um caminho para o sucesso - concluiu.

Casos como os de Endrick, Estêvão, Rayan e Vitor Reis escancaram uma tendência que provoca debate no meio esportivo e levanta questionamentos sobre o impacto desse êxodo precoce na formação técnica, emocional e identitária dos jogadores.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

<strong>Clarence Seedorf</strong> apresenta Legends Worls Cup, que terá 1ª edição no Rio de Janeiro, em 2026 (Foto: Pedro Ernesto/Lance!)

Estêvão, Endrick e Rayan: prodígios do ataque brasileiro trilham carreira muito jovens na Europa

"Descartado" do Real Madrid, Endrick deixou o clube temporariamente, emprestado por seis meses para o Lyon, da França. No clube francês, o jovem da base alviverde vive um início meteórico. Caso não haja mudanças na negociação, Endrick deve retornar ao Real Madrid no meio de 2026.

➡️ Como nova função de Endrick no Lyon pode ser a solução para Real Madrid e Seleção?

Atualmente, Estêvão joga pelo Chelsea, da Inglaterra, clube que o contratou após sua saída do Palmeiras. A transferência foi concretizada depois que o atacante completou 18 anos, e ele passou a integrar o elenco da equipe londrina na temporada europeia, disputando a Premier League e outras competições.

Já Rayan — que se destacou muito no Vasco da Gama em 2025 — fez sua estreia pelo AFC Bournemouth, clube inglês da Premier League, com apenas 19 anos. O contrato, assinado em janeiro de 2026, se extende por cinco anos e meio, marcando o início de sua trajetória no futebol europeu.