Fluminense escalado com força máxima para enfrentar o Bahia

O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão nesta quarta-feira (5). Zubeldía optou mais uma vez por utilizar força máxima no Campeonato Nacional. O argentino manteve a espinha dorsal que venceu o Grêmio no Maracanã.

Entre os desfalques, Germán Cano segue em recuperação após cirurgia no joelho e continua fora de combate, sendo, neste momento, o único atleta entregue ao departamento médico. Savarino também não viajou porque passa por recondicionamento físico. O venezuelano estará disponível para a próxima partida.

Por outro lado, Hércules e Soteldo se aproximam de voltar ao campo. Apesar de não terem viajado com o grupo, os dois estão liberados das respectivas lesões e já fizeram duas sessões de treino integrais com o grupo. A dupla agora faz transição para recuperar o condicionamento físico.

O controle de carga tem sido um dos pilares do trabalho de Zubeldía em 2026. Até aqui, o Fluminense não registrou novas lesões desde o início das competições oficiais, cenário considerado positivo internamente e que reforça a decisão de rodar o elenco de forma pontual. Cano se machucou no primero treino após reapresentação.

Conforme antecipado pelo Lance!, escalação do Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

