O Vasco da Gama encaminhou a renovação de contrato do lateral-direito Puma Rodríguez. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Lance!. O vínculo atual do jogador com o clube vai até 31 de dezembro, mas já existe um acordo verbal entre as partes para a extensão do contrato.

Titular da seleção uruguaia, Puma Rodríguez despertou o interesse de clubes do Brasil e do exterior nas últimas janelas de transferências. Apesar disso, o jogador optou por permanecer em São Januário, clube com o qual criou forte identificação desde sua chegada em 2023.

A valorização do lateral aconteceu especialmente no período sob o comando de Fernando Diniz. Além de manter boas atuações pelo Vasco, Puma seguiu sendo convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para defender a seleção do Uruguai, sendo titular nas duas partidas da Celeste na última Data Fifa.

Versátil, Puma teve papel importante ao longo da temporada ao atuar não apenas na lateral-direita, sua posição de origem, mas também pelo lado esquerdo, após a lesão de Lucas Piton na reta final do ano. Mesmo improvisado, o uruguaio recebeu elogios de Fernando Diniz, inclusive após a derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil.

— Não acho que o problema seja o lado esquerdo. Não podemos achar que o Puma errou uma bola de controle e perdemos o jogo por causa disso. O saldo do Puma é muito positivo, mesmo jogando de lateral-esquerdo. Ele bateu o pênalti decisivo que nos deu a classificação para a final — afirmou o treinador.

Puma comemora com companheiros o gol marcado contra o Bahia no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Em 2025, o Vasco se tornou o clube pelo qual Puma Rodríguez mais atuou na carreira. Ao todo, o lateral soma 120 jogos com a camisa cruzmaltina, com oito gols marcados e oito assistências, consolidando-se como uma peça importante do elenco e uma das lideranças do grupo.

A expectativa é de que a renovação seja oficializada nos próximos dias, reforçando o planejamento do Vasco para a próxima temporada.

