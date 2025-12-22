Palmeiras mira reposição no mercado e estabelece prioridade após venda de Aníbal

O Palmeiras buscará um substituto para Aníbal Moreno na janela de transferências. Após duas temporadas com a camisa alviverde, o volante argentino foi vendido ao River Plate em negociação de 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões) por 100% dos direitos econômicos.

Após oscilações na temporada, Aníbal terminou o ano em baixa e foi preterido pelo técnico Abel Ferreira, que optou por escalar o zagueiro Bruno Fuchs em diversas ocasiões, como na decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo.

– Fizemos o melhor para mim, para minha família, meu futuro. Creio que é uma decisão correta. Estou muito ansioso para começar o ano, estou me preparando muito bem – disse Aníbal Moreno, em vídeo que circula nas redes sociais.

Palmeiras no mercado

A tendência é que a diretoria foque em jogadores prontos para contribuir no curto prazo, independentemente da faixa etária ou do poder de revenda, posição oposta à adotada na reformulação do elenco iniciada ao término de 2024.

Anteriormente, o Palmeiras sondou a situação do volante Fabinho, ex-Liverpool e da Seleção Brasileira, mas recuou após conversas iniciais com o estafe do jogador.

Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira, agora com contrato renovado até o fim de 2027, busca trabalhar com três nomes por posição, sendo o terceiro, no planejamento ideal, um atleta formado nas categorias de base.

Atualmente, o Palmeiras conta com Emiliano Martínez como peça principal no setor, além de outros jogadores que podem atuar na posição, como o zagueiro Bruno Fuchs. O jovem Figueiredo, que se recupera de cirurgia no joelho, e Lucas Evangelista também podem ocupar a função.

Aníbal Moreno foi negociado pelo Palmeiras, que agora busca contratação no mercado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras intensificará as tratativas por possíveis reforços nos próximos dias. A janela de transferências do futebol brasileiro se inicia em 3 de janeiro e permanecerá aberta até 5 de março, já após o início do Campeonato Brasileiro.

Cinco atletas do profissional, incluindo o atacante Paulinho, realizam atividades de recuperação na Academia de Futebol até o dia 23 de dezembro, enquanto o restante do elenco está de férias. O retorno às atividades está previsto para 4 de janeiro.