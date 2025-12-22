menu hamburguer
Botafogo

Botafogo anuncia a contratação do técnico Martín Anselmi

Treinador estava livre no mercado desde a sua saída do Porto

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
18:57
Atualizado há 0 minutos
Martín Anselmi, treinador do Porto
Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo (Foto: Reprodução/X)
  Matéria
  Mais Notícias

O Botafogo anunciou a contratação do técnico Martín Anselmi, de 40 anos, que estava livre no mercado (último trabalho foi no Porto). O treinador português chega ao clube carioca para ocupar o lugar de Davide Ancelotti. Ele assinou até o fim de 2027.

Martín Anselmi chega ao Glorioso acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica alvinegra.

Anselmi é aguardado no Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, um dia antes da reapresentação do elenco no Espaço Lonier.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Conheça Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo

Martín Anselmi, que iniciou a carreira como auxiliar técnico, trabalhou ao lado de Gabriel Milito e Miguel Ángel Ramírez, ex-treinadores de Atlético-MG e Internacional, respectivamente. No comando técnico do Independiente del Valle, do Equador, foi campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, além dos títulos da Copa do Equador e da Supercopa do Equador.

Posteriormente, ele ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Martin Anselmi
Martín Anselmi é o novo técnico do Botafogo (Foto: Divulgação/ Independiente Del Valle)

Os times de Anselmi são conhecidos pelo versátil modelo de jogo ofensivo. Esse, aliás, foi um fator importante pelo aval da diretoria alvinegra para a sua contratação. Além disso, o fato de já ter disputado Libertadores pesou.

