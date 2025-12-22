Botafogo anuncia a contratação do técnico Martín Anselmi
Treinador estava livre no mercado desde a sua saída do Porto
O Botafogo anunciou a contratação do técnico Martín Anselmi, de 40 anos, que estava livre no mercado (último trabalho foi no Porto). O treinador português chega ao clube carioca para ocupar o lugar de Davide Ancelotti. Ele assinou até o fim de 2027.
Martín Anselmi chega ao Glorioso acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica alvinegra.
Anselmi é aguardado no Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro, um dia antes da reapresentação do elenco no Espaço Lonier.
Conheça Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo
Martín Anselmi, que iniciou a carreira como auxiliar técnico, trabalhou ao lado de Gabriel Milito e Miguel Ángel Ramírez, ex-treinadores de Atlético-MG e Internacional, respectivamente. No comando técnico do Independiente del Valle, do Equador, foi campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, além dos títulos da Copa do Equador e da Supercopa do Equador.
Posteriormente, ele ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.
Os times de Anselmi são conhecidos pelo versátil modelo de jogo ofensivo. Esse, aliás, foi um fator importante pelo aval da diretoria alvinegra para a sua contratação. Além disso, o fato de já ter disputado Libertadores pesou.
