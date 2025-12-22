menu hamburguer
Flamengo segue interessado por Vitão, do Internacional? Entenda como está a negociação

Rubro-Negro tem interesse pelo zagueiro desde o início do ano

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
18:47
Vitão, zagueiro do Internacional
imagem cameraVitão em partida entre Flamengo e Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Após a temporada brilhante de 2025, o Flamengo busca reforços no mercado para seguir trilhando o caminho das conquistas. Com o ano de 2026 batendo na porta, o Rubro-Negro observa de perto a situação de Vitão, zagueiro do Internacional. O Lance! detalha para você como anda a negociação.

Vitão está no radar do Flamengo desde o início do ano. Na época, o Rubro-Negro ofereceu 6 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) pelo jogador de 25 anos, mais o abatimento da dívida do Colorado por Thiago Maia. A oferta foi recusada.

Lance! apurou, naquele momento, que Vitão e seu estafe enxergam com bons olhos a ida ao Rubro-Negro. Além de uma valorização salarial, o defensor estaria em uma vitrine ainda maior para o futebol internacional. O negócio, no entanto, não aconteceu.

Como está a negociação entre Flamengo e Internacional por Vitão?

Nos últimos dias, houve uma nova investida pelo jogador. As direções dos dois clubes teriam iniciado conversas, com o Flamengo querendo saber o que o Inter quer, ao mesmo tempo em que fez uma sugestão de negócio. Uma oferta seria apresentada na semana passada, mas ainda não chegou.

A sugestão é uma montagem de valores que totalizaria cerca de 15 milhões de euros, ou R$ 95,5 milhões no câmbio atual. O negócio teria uma parte em dinheiro, outra seria o abatimento do débito do vínculo do volante, mais algum jogador que não estaria nos planos do Rubro-Negro – os nomes especulados seriam Cebolinha, Michel ou Allan. Conforme fonte do Lance!, o Colorado quer, em dinheiro, cerca de 10 milhões de euros, ou R$ 63,7 milhões.

Vitão, zagueiro do Internacional
Vitão, no radar do Flamengo, em jogo do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O camisa 4, que disputou 52 jogos com a camisa colorada, tem contrato até 31 de dezembro de 2026.

