Bahia anuncia renovação com goleiro Ronaldo
Atleta segue no Tricolor até 2029
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira, a renovação de contrato com o goleiro Ronaldo. Ele chegou ao Tricolor no início deste ano por empréstimo e pertencia ao Atlético-GO, mas as atuações seguras na reta final da temporada com a camisa azul, vermelha e branca fizeram a diretoria optar pela compra em definitivo com novo vínculo válido até o fim de 2029.
Jornal da Espanha afirma que zagueiro do Bahia é cobiçado por europeus
Bahia
Veja a tabela detalhada de Bahia e Vitória na Copinha
Futebol Nacional
Conheça o O’Higgins, ex-time de Sampaoli e adversário do Bahia na Pré-Libertadores
Futebol Internacional
🔴🔵Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Natural de Cruz das Almas, interior da Bahia, e assumido torcedor tricolor, Ronaldo começou a temporada sob desconfiança e como reserva de Marcos Felipe, que também era criticado pela torcida. Aos poucos ele ganhou espaço e se tornou titular com a saída do companheiro de posição. Foram 40 jogos em 2025, que terminou com o goleiro como um dos heróis na reta final do Brasileirão.
Dentre as atuações marcantes, está a vitória contra o Bragantino, quando ele evitou um gol de Sasha em uma das defesas mais emblemáticas da competição neste ano. O lance, inclusive, foi escolhido pelo Bahia para anunciar a renovação de contrato nas redes sociais.
O desempenho de Ronaldo foi tão convicente que João Paulo, goleiro contratado pelo Bahia junto ao Santos na janela do meio de ano, sequer teve espaço para estrear.
➡️Veja a tabela detalhada de Bahia e Vitória na Copinha
A carreira de Ronaldo
Apesar de ser torcedor do Bahia, a carreira de Ronaldo começou no Vitória, clube que o revelou e onde atuou até 2021, quando foi vendido ao Atlético-GO. Com boas atuações e momentos marcantes pelo Dragão, ele se tornou um ídolo do clube e viveu seu melhor momento da carreira, o que o credenciou para vestir a camisa do Bahia a partir do início deste ano.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias