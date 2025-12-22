Bahia anuncia renovação com goleiro Ronaldo

O Bahia anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira, a renovação de contrato com o goleiro Ronaldo. Ele chegou ao Tricolor no início deste ano por empréstimo e pertencia ao Atlético-GO, mas as atuações seguras na reta final da temporada com a camisa azul, vermelha e branca fizeram a diretoria optar pela compra em definitivo com novo vínculo válido até o fim de 2029.

Natural de Cruz das Almas, interior da Bahia, e assumido torcedor tricolor, Ronaldo começou a temporada sob desconfiança e como reserva de Marcos Felipe, que também era criticado pela torcida. Aos poucos ele ganhou espaço e se tornou titular com a saída do companheiro de posição. Foram 40 jogos em 2025, que terminou com o goleiro como um dos heróis na reta final do Brasileirão.

Dentre as atuações marcantes, está a vitória contra o Bragantino, quando ele evitou um gol de Sasha em uma das defesas mais emblemáticas da competição neste ano. O lance, inclusive, foi escolhido pelo Bahia para anunciar a renovação de contrato nas redes sociais.

O desempenho de Ronaldo foi tão convicente que João Paulo, goleiro contratado pelo Bahia junto ao Santos na janela do meio de ano, sequer teve espaço para estrear.

Ronaldo em ação na partida entre Bahia e Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

A carreira de Ronaldo

Apesar de ser torcedor do Bahia, a carreira de Ronaldo começou no Vitória, clube que o revelou e onde atuou até 2021, quando foi vendido ao Atlético-GO. Com boas atuações e momentos marcantes pelo Dragão, ele se tornou um ídolo do clube e viveu seu melhor momento da carreira, o que o credenciou para vestir a camisa do Bahia a partir do início deste ano.