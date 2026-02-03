Europeus repercutem atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Nunca deveria'

O zagueiro brasileiro Thiago Silva, que deixou o Fluminense no final de 2025 para atuar no Porto, marcou um gol contra que foi decisivo para o primeiro revés da equipe na temporada. O Porto, atual líder do Campeonato Português, perdeu para o Casa Pia por 2 a 1 em partida disputada nesta segunda-feira (3).

O lance gerou bastante crítica ao zagueiro brasileiro, que chegou com status de titular, dissolvendo a dupla de zagueiros titular anteriormente, Jan Bednarek e Jakub Kiwior.

Kiwior e Bednarek

Veja o gol contra marcado por Thiago Silva em Casa Pia 2 x 1 Porto

O Casa Pia abriu o placar com Gaizka Larrazabal, aos 12 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, aos 45 minutos, um cruzamento na área resultou no gol contra de Thiago Silva, ampliando a vantagem dos mandantes. Na segunda etapa, Pablo Rosario diminuiu para o Porto. Veja o lance;

A derrota para o Casa Pia mantém o Porto na liderança do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado. No entanto, a derrota pode acirrar a disputa pelo título nas próximas rodadas da competição.

Thiago Silva em Casa Pia x Porto (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Thiago Silva no Porto 🔵

Thiago Silva acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante a passagem de Thiago Silva pelo futebol brasileiro.

