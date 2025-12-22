Saiba como o Internacional comprará direitos de atacantes

Já é público, desde que o diretor técnico Abel Braga confirmou, que Johan Carbonero ficará em definitivo no Beira-Rio. O Lance! apurou, a partir de informações vindas da Argentina, e traz agora os detalhes de como o Internacional comprará os direitos federativos do atacante, exercendo assim a cláusula estabelecida no contrato de empréstimo junto ao Racing-ARGque permite adquirir o camisa 7.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A primeira informação de que o Colorado procurou a Academia para exercer seu direito de compra veio da imprensa argentina. Na sequência, o Lance! confirmou e, agora, traz mais detalhes sobre o negócio.

Como o Inter comprará os direitos

O valor referente ao passe do camisa 7 estava definindo em contrato como 4 milhões de dólares, cerca de R$ 22 milhões no câmbio atual. Esse total será diminuído do valor pago pelo empréstimo deste ano, que foi de 400 mil dólares. Assim, ficam 3,6 milhões de dólares, que serão divididos em seis parcelas semestrais, até o final de 2028.

continua após a publicidade

Assim, o Inter irá pagar a cada seis meses 600 mil dólares, ou R$ 3,3 milhões. Apesar das questões internas apresentadas pelo atacante ao longo do ano – o excesso de autoconfiança e o individualismo –, os bastidores da avenida Padre Cacique acreditam na valorização do colombiano.

Negócio é visto com investimento

A qualidade técnica do atacante e a possibilidade dele jogar a Copa do Mundo de 2026 são vistos como motivos para impulsionar negócios no futuro próximo. Em 2025, ele foi convocado três vezes pela seleção do seu País. Em duas delas, entrou no segundo tempo dos jogos e fez gols – o que foi contado pelo Lance! aqui e aqui.

continua após a publicidade

Pelo Inter, ele esteve em campo 38 vezes no ano, com oito gols, um deles na vitória do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, abrindo caminho para a retomada da taça após sete títulos do coirmão, e duas assistências.

Os números de Carbonero em 2025

No Inter

38 jogos 2.251min 8 gols 2 assistências

Na seleção da Colômbia

2 jogos 37 minutos 2 gols