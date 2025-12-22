menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Vitória mantém negociações por Newton, volante do Botafogo

Rubro-Negro tenta aquisição em definitivo do volante

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 22/12/2025
18:50
Atualizado há 1 minutos
Newton é um dos destaques do Botafogo nos últimos jogos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraNewton é um dos destaques do Botafogo nos últimos jogos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

De olho no mercado para reforçar o time em 2026, o Vitória negocia a contratação de outro volante. Com a chegada de Caíque Gonçalves encaminhada, a diretoria agora faz investidas por Newton, do Botafogo. De acordo com apuração do Lance!, o Rubro-Negro mantém conversas com o clube carioca, mas o acerto depende ainda de alguns fatores.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Como informado inicialmente pelo site ge, o Botafogo recusou uma proposta de empréstimo feita pelo Vitória, que tenta, então, uma transferência em definitivo.

Conforme apurado Lance!, o aceite do Botafogo à proposta rubro-negra depende também da possível chegada do volante Pedro Bicalho, do Qarabag (Azerbeijão), que está na mira do Glorioso e poderia suprir uma possível saída de Newton - Bicalho, inclusive, já passou pelo Vitória em 2023.

continua após a publicidade

Com Martín Anselmi como novo técnico da equipe depois da saída de Davide Ancelotti, o Botafogo se reapresenta para iniciar a pré-temporada no dia 4 de janeiro.

Vale destacar que o Botafogo não trata quaisquer jogadores como inegociáveis dentro do modelo da SAF. Caso receba uma proposta muito vantajosa financeiramente, possíveis vendas podem ser reconsideradas.

continua após a publicidade
Newton vem de três jogos como titular no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Newton em ação pelo Botafogo; volante é procurado pelo Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️Veja a tabela detalhada de Bahia e Vitória na Copinha

A temporada de Newton pelo Botafogo

Formado na Jacuipense, time do interior da Bahia, Newton passou a ganhar espaço no Botafogo nesta temporada, depois de boas ações durante seu empréstimo para o Criciúma no ano passado. Foram 46 jogos com a camisa alvinegra em 2025, sendo 29 deles como titular, com um gol e uma assistência.

Newton é mais uma peça da estratégia do Vitória para reforçar o setor de meio-campo depois da saída de Willian Oliveira. Outro que está na iminência de deixar o clube é o volante Pepê.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias