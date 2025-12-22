Vitória mantém negociações por Newton, volante do Botafogo

De olho no mercado para reforçar o time em 2026, o Vitória negocia a contratação de outro volante. Com a chegada de Caíque Gonçalves encaminhada, a diretoria agora faz investidas por Newton, do Botafogo. De acordo com apuração do Lance!, o Rubro-Negro mantém conversas com o clube carioca, mas o acerto depende ainda de alguns fatores.

Como informado inicialmente pelo site ge, o Botafogo recusou uma proposta de empréstimo feita pelo Vitória, que tenta, então, uma transferência em definitivo.

Conforme apurado Lance!, o aceite do Botafogo à proposta rubro-negra depende também da possível chegada do volante Pedro Bicalho, do Qarabag (Azerbeijão), que está na mira do Glorioso e poderia suprir uma possível saída de Newton - Bicalho, inclusive, já passou pelo Vitória em 2023.

Com Martín Anselmi como novo técnico da equipe depois da saída de Davide Ancelotti, o Botafogo se reapresenta para iniciar a pré-temporada no dia 4 de janeiro.

Vale destacar que o Botafogo não trata quaisquer jogadores como inegociáveis dentro do modelo da SAF. Caso receba uma proposta muito vantajosa financeiramente, possíveis vendas podem ser reconsideradas.

Newton em ação pelo Botafogo; volante é procurado pelo Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A temporada de Newton pelo Botafogo

Formado na Jacuipense, time do interior da Bahia, Newton passou a ganhar espaço no Botafogo nesta temporada, depois de boas ações durante seu empréstimo para o Criciúma no ano passado. Foram 46 jogos com a camisa alvinegra em 2025, sendo 29 deles como titular, com um gol e uma assistência.

Newton é mais uma peça da estratégia do Vitória para reforçar o setor de meio-campo depois da saída de Willian Oliveira. Outro que está na iminência de deixar o clube é o volante Pepê.