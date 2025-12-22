Gerson vai para o Cruzeiro? Pedrinho abre o jogo sobre negociações

Em meio às férias dos jogadores, o mercado da bola da Raposa está agitado. Recentemente, o principal rumor é da negociação do Cruzeiro com Gerson, do Zenit. Nesta segunda-feira (22), o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, abriu o jogo sobre as tratativas.

O empresário ressaltou que o volante desperta interesse não só do Cabuloso, mas de todas as equipes do Brasil. Durante lançamento de loja da rede Supermercados BH, em Santa Luzia, ele comentou que os valores altos têm travado as tratativas.

"Hoje, o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas que, às vezes, você pensa uma coisa e já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações, esses vazamentos de informação. Vazou o negócio do Gerson. Realmente, é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. O Cruzeiro não é diferente", disse em entrevista à Samuca TV.

"Agora, interessar e contratar o Gerson é uma diferença muito grande. É um jogador caro, foi (para a Rússia) muito alto. Agora, vontade de ter, esse eu vou te falar que nós temos vontade de ter grandes jogadores. Ele nós temos vontade de ter, é um grande jogador", complementou Pedrinho.

Pedro Lourenço revela pedidos de Tite para o Cruzeiro

Com Tite em reuniões constantes com a diretoria do Cruzeiro, a equipe já planeja contratações para a próxima temporada. Segundo o dono da SAF celeste, Pedrinho, o diretor esportivo da Raposa, Joaquim Pinto, já tem os nomes pedidos por Adenor Leonardo Bachi para a próxima temporada.

– A gente está trabalhando. Ele (Tite) colocou os nomes. O principal que ele pediu foi para nós não nos desfazermos de nenhum jogador. A não ser em algum caso extremo. Esse já era nosso plano, não se desfazer de nenhum jogador do time titular – disse Pedrinho sobre o mercado da bola do Cruzeiro.

– Os que iam sair, já foram. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados, a altura do Cruzeiro. O Joaquim está trabalhando. Não sei se é antes do Natal, mas vai vir gente. Vamos trazer gente de peso – revelou o dono da SAF da Raposa.