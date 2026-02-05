Ceni repete escalação do Bahia para enfrentar o Fluminense

O Bahia está escalado para enfrentar o Fluminense logo mais a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão. Com apenas dois desfalques na equipe, ambos considerados reservas, Rogério Ceni vai usar o que tem de melhor à disposição nesta quinta-feira depois de poupar atletas no Campeonato Baiano.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Ceni, inclusive, manteve a escalação que entrou em campo na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, pela estreia do Campeonato Brasileiro, partida em que o treinador testou seus principais jogadores. O volante uruguaio Acevedo segue como titular na vaga de Caio Alexandre.

De todo o elenco, apenas Michel Araújo (suspenso) e Ruan Pablo (lesionado), são desfalques.

Relacionados do Bahia contra o Fluminense; veja abaixo a escalação usada pelo técnico Rogério Ceni nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: divulgação / EC Bahia)

Escalações de Bahia e Fluminense

Assim, a escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

continua após a publicidade

Já o Fluminense do técnico argentino Zubeldía vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

BAHIA x FLUMINENSE

2ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

continua após a publicidade

🍀Aposte no Esquadrão ao longo de todo o Campeonato Brasileiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.