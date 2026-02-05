Jair Ventura antecipa titularidade de destaque do Vitória para pegar o Flamengo

O Vitória foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 1, na última quarta-feira, em uma noite para esquecer na Arena Barueri. Um dos poucos pontos positivos da equipe de Jair Ventura, que mostrou pouca inspiração ofensiva e defensiva, foi a entrada de Dudu, que marcou o único gol do time e mudou - por tempo limitado - a postura do Rubro-Negro no confronto.

Em entrevista coletiva depois da partida, o próprio treinador reconheceu a boa atuação do volante a antecipou que ele será titular no duelo contra o Flamengo, marcado para as 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Série A.

— No segundo tempo Dudu entrou muito bem, jogou em pé, não levou cartão, fez um gol. Ele vai ser titular no próximo jogo, vai ter a oportunidade dele. O jogador pediu passagem e vai jogar, quem se escala são os atletas. Fabri já entrou e mudou o jogo, hoje começou e não foi tão bem — destacou Jair Ventura.

Vale lembrar que Dudu entrou no intervalo do jogo na vaga do zagueiro Riccieli e deixou o Vitória com mais capacidade de associação no meio-campo. Foi assim que, aos 10 minutos, ele construiu a jogada do gol, quando o Palmeiras já vencia o confronto por 3 a 0.

Dudu jogou as quatro partidas do Vitória com o time principal neste ano (Juazeirense, Bahia, Remo e Palmeiras) e somou 136 minutos.

Dudu comemora gol do Vitória contra o Palmeiras; Jair Ventura garante atleta como titular contra o Flamengo (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Agenda do Vitória

Antes desse jogo contra o Flamengo, porém, o Vitória entra em campo a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília) contra o Jequié, no Waldomirão, pela sétima rodada do Baiano. Já pelo Brasileirão, o Rubro-Negro tem sequência complicada contra Flamengo, Botafogo e Bahia pela frente, com a clara de missão de superar mais uma dura goleada no torneio nacional.

— Já fizemos em outras ocasiões. Perdemos por 4 a 0 do Bragantino e conseguimos a permanência vencendo o São Paulo por 1 a 0. Temos que virar a chave. Não vai ser fácil ganhar do Flamengo, mas vamos encarar, aprender com os erros, principalmente a questão da imposição — completou Jair Ventura.