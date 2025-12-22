O Coritiba confirmou o empréstimo do volante Matheus Bianqui para o Novorizontino no final de semana. O jogador de 27 anos não estava nos planos do Coritiba para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meio-campista jogará no Tigre até o final de 2026, justamente quando encerra o vínculo com o Coxa. Assim, ele fica livre no mercado a partir de 2027.

Matheus Bianqui chegou a ficar próximo do Remo, que também subiu à Série A, mas a saída de Guto Ferreira para a chegada de Juan Carlos Osório como técnico melou a negociação. O atleta tinha agradado ao Azulino por atuar em três funções (volante, meia central e centroavante).

continua após a publicidade

Com a tratativa travada, o Novorizontino iniciou as conversas na quinta-feira (18) e fechou a contratação no dia seguinte. Ele já se apresentou no novo clube, que disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B em 2026.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Matheus Bianqui estava emprestado e pouco atuou no Mirassol, que disputará a Libertadores no ano que vem. Ele disputou 13 partidas, sendo titular cinco vezes, na Série A e não marcou gol e nem deu assistência.

continua após a publicidade

Carreira de Matheus Bianqui, do Coritiba

Criado e revelado pelo Londrina, Matheus Bianqui estreou profissionalmente em 2019 e atuou 123 vezes, em três temporadas, com nove gols. Depois, se transferiu ao Maringá, foi emprestado para a Chapecoense e retornou ao time paranaense.

No Dogão, se destacou no no vice do estadual de 2023 ao marcar dois gols e dar quatro passes decisivos em 17 partidas. No mesmo ano, ele foi vendido ao Coritiba e não caiu nas graças da torcida após 68 jogos, seis gols e três assistências.

Sem clima no Alto da Glória, foi emprestado ao Mirassol e pouco jogou.