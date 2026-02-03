Vasco vence de virada em estreia de novo treinador

Na estreia do técnico Cássio Santos, o Vasco da Gama mostrou um poder de reação que ainda não havia exibido nesta edição do NBB. Após estar perdendo por 13 pontos de diferença, o Cruz-Maltino teve um último quarto impecável para vencer o Pato Basquete por 84 a 75, na noite da última segunda-feira (2).

Serjão foi um dos destaques do Vasco na vitória sobre o Pato Basquete no NBB (Foto: Maurício Moreira)

A vitória foi construída com doses extras de emoção. Jogando fora de casa, o Vasco teve dificuldades no início e viu os paranaenses dominarem o placar em boa parte do confronto. No entanto, a equipe carioca demonstrou uma postura defensiva muito mais agressiva no segundo tempo, conseguindo tirar a diferença e buscar a virada nos minutos finais.

Cássio Santos, que assumiu o cargo com a missão de tirar o time da lanterna, apostou na rotação do elenco e em um jogo coletivo sólido. A defesa encaixou, e o ataque, liderado por Basílio, cestinha da partida com 19 pontos, não perdoou. Além dele, os americanos Bearden (14) e Morgan (15) junto com o pivô Serjão (10) também foram fundamentais para a construção da virada.

Apesar da vitória heroica, a situação na tabela ainda exige cautela. O Vasco permanece na lanterna da competição, agora com quatro vitórias em 24 jogos.