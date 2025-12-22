O Athletico confirmou a primeira contratação para 2026 no final de semana. Alejandro García, 24 anos, tinha um pré-contrato assinado com o Furacão desde agosto deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O volante chega de graça do Once Caldas, da Colômbia, e assinou contrato até o fim de 2028. Ele já estava em Curitiba desde a semana passada e treina no CT do Caju com o elenco de aspirantes, sob comando de João Correia, para a disputa do Campeonato Paranaense.

- Eu conheço o Athletico desde pequeno. Quando tive a notícia de que poderia jogar neste grande clube, foi uma alegria muito grande para mim e para minha família. Agora é trabalhar e treinar da melhor maneira para poder aproveitar esta oportunidade que este grande clube me deu. É fazer o meu máximo em campo, demonstrar por que estou aqui e fazer o Furacão ainda maior - afirmou, ao site oficial.

continua após a publicidade

A diretoria rubro-negra chegou a tentar a liberação de Alejandro García para a reta final da Série B, mas o Once Caldas não abriu mão do acordo até o final de 2025. Ele poderá ser registrado a partir de 5 de janeiro, quando abre a janela de transferência.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu, além de ter acerto verbal com Jadson, do Juventude, e encaminhado a compra de Juan Portilla, do Talleres, da Argentina. A direção ainda avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Athletico

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada com o técnico Odair Hellmann. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.

Alejandro García já treina com os aspirantes do Athletico no CT do Caju. Foto: Duda Matoso/Athletico

Carreira de Alejandro García, reforço do Athletico

Criado e revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, Alejandro García estreou profissionalmente em 2018 e fez quase toda a carreira no clube. Quatro anos depois, ele teve uma curta passagem pelo Progeso, do Uruguai, com dois confrontos disputados, e voltou ao time de origem.

Ao todo, o volante tem 172 jogos pelo Once Caldas, com oito gols e 13 assistências. Nesta temporada, marcou dois gols e deu quatro assistências em 40 partidas, sendo 33 como titular - entrou em campo pela última vez em 9 de novembro.

Pela seleção, Alejandro García acumula convocações para a base e disputou os Jogos Pan-Americanos de 2023. Além de atuar como segundo e terceiro homem do meio-campo, o jogador também já jogou como atacante de lado.