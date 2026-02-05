Paraná Clube lança campanha e novos planos de sócios para 2026

Em processo de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Paraná Clube lançou uma campanha de marketing e novos planos aos sócios torcedores para 2026. O Tricolor também oferece a alternativa de pacote de ingressos.

O Paraná espera mobilizar mais uma vez a torcida em um ano com calendário pouco atrativo. O clube disputará a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 28 de fevereiro, e a Taça FPF, que dará vaga para a Copa do Brasil de 2027, no segundo semestre.

A campanha publicitária foi batizada de 'Presente' e conta a história de um torcedor que está esgotado pela falta de jogos do clube de coração. O Tricolor não entra em campo desde 15 de fevereiro do ano passado.

- O nosso objetivo é lotar a Vila Capanema para ter o apoio e a presença do torcedor e, para isso, vamos trazer ofertas jamais vistas antes no modelo de sócio do clube. Vamos manter o que funcionou antes, mas desta vez vamos fortalecer o sócio para que ele se sinta mais pertencente e ativo nesta fase do Paraná - afirmou Pedro Weber, CEO da NextPlay, que está em processo de finalização da compra da SAF.

Novos planos de sócios do Paraná Clube

Além da campanha, o Paraná reformulou o plano de sócios e rebatizou para 'Paranismo'. O torcedor paranista contará com novos benefícios, prioridades no check-in, desconto em uma camisa exclusiva, que aumenta de acordo com as cinco categorias, e presença gratuita na recém-criada Fan Fest, espaço que será construído na parte externa da Vila Capanema.

Os planos, quem pode ser feitos de maneiras semestral e anual, estão disponíveis a partir desta quinta-feira (5) no site oficial e no centro de atendimento da sub-sede da Kennedy. Para quem já é associado adimplente, basta escolher a migração para o novo plano.

A outra possibilidade para a torcida é a compra do pacote de ingressos para o estadual, ao custo de R$ 350, exclusivamente nos setores Reta do Relógio e Curva Norte. O valor garante presença em todos os jogos, inclusive em eventuais do mata-mata.

Por fim, os bilhetes avulsos serão comercializados nas semanas dos jogos, com os preços de R$ 120 na Curva Norte e Reta do Relógio e R$ 160 na Arquibancada Social e Cadeiras. O torcedor que for com a camisa do Paraná paga meia-entrada.

Plano Futuro Tricolor (R$ 19,89)

crianças de 6 a 12 anos

crianças de 0 a 5 anos não pagam mensalidade, apenas uma taxa de adesão de R$ 50

acesso garantido ao setor do adulto titular em outro plano

prioridade de check-in igual ao do adulto titular

10% de desconto na loja oficial

10% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios

acesso integral ao PRC Vantagens

entrada gratuita na Fan Fest

Alma Paranista (R$ 29,89)

pagamento de meia-entrada nos ingressos

prioridade 4 no check-in

5% de desconto na loja oficial do Clube

5% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios

acesso integral ao PRC Vantagens

entrada gratuita na Fan Fest

Tricolor Raíz (R$ 49,89)

presença em todos os jogos (Curva Norte e Reta do Relógio)

prioridade 3 de check-in

10% de desconto na loja oficial

10% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios

acesso integral ao PRC Vantagens

entrada gratuita na Fan Fest

crianças de 0 a 5 anos não pagam mensalidade, apenas uma taxa única de adesão de R$ 50

Sempre Presente (R$ 89,89)

presença em todos os jogos (Arquibancada Social e Cadeiras Social)

prioridade 2 no check-in

12% de desconto na loja oficial

25% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios

acesso integral ao PRC Vantagens

entrada gratuita na Fan Fest

Legado Tricolor (R$ 138,89)

acesso a todos os setores do estádio

prioridade 1 no check-in

15% de desconto na loja oficial

50% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios

acesso integral ao PRC Vantagens

entrada gratuita na Fan Fest

Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar

Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.

Após o estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.

Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.

Paraná Clube inicia montagem de elenco para 2026

Dentro do gramado, o Paraná iniciou a montagem do elenco para a temporada. A pré-temporada começou em 19 de janeiro, sob o comando de Tcheco.

Até o momento, o Tricolor já anunciou contratações: os laterais-esquerdos Eltino e Bruno Dip, o lateral-direito Caíque, o volante Clayton e o meia Gabriel Pfeifer. O goleiro Cabral, o lateral-direito Arthur Yan, o zagueiro Thiago Dombroski e o atacante Ruan Lima devem ser confirmados nos próximos dias.

O Tricolor estreia na Segundona do Paranaense contra o Prudentópolis, em 1 de março, às 18h30 (de Brasília), na Vila Capanema.