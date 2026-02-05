Paraná Clube lança campanha e novos planos de sócios para 2026
Tricolor jogará a Segundona estadual e a Taça FPF em 2026
Em processo de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Paraná Clube lançou uma campanha de marketing e novos planos aos sócios torcedores para 2026. O Tricolor também oferece a alternativa de pacote de ingressos.
O Paraná espera mobilizar mais uma vez a torcida em um ano com calendário pouco atrativo. O clube disputará a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, que começa em 28 de fevereiro, e a Taça FPF, que dará vaga para a Copa do Brasil de 2027, no segundo semestre.
A campanha publicitária foi batizada de 'Presente' e conta a história de um torcedor que está esgotado pela falta de jogos do clube de coração. O Tricolor não entra em campo desde 15 de fevereiro do ano passado.
- O nosso objetivo é lotar a Vila Capanema para ter o apoio e a presença do torcedor e, para isso, vamos trazer ofertas jamais vistas antes no modelo de sócio do clube. Vamos manter o que funcionou antes, mas desta vez vamos fortalecer o sócio para que ele se sinta mais pertencente e ativo nesta fase do Paraná - afirmou Pedro Weber, CEO da NextPlay, que está em processo de finalização da compra da SAF.
Novos planos de sócios do Paraná Clube
Além da campanha, o Paraná reformulou o plano de sócios e rebatizou para 'Paranismo'. O torcedor paranista contará com novos benefícios, prioridades no check-in, desconto em uma camisa exclusiva, que aumenta de acordo com as cinco categorias, e presença gratuita na recém-criada Fan Fest, espaço que será construído na parte externa da Vila Capanema.
Os planos, quem pode ser feitos de maneiras semestral e anual, estão disponíveis a partir desta quinta-feira (5) no site oficial e no centro de atendimento da sub-sede da Kennedy. Para quem já é associado adimplente, basta escolher a migração para o novo plano.
A outra possibilidade para a torcida é a compra do pacote de ingressos para o estadual, ao custo de R$ 350, exclusivamente nos setores Reta do Relógio e Curva Norte. O valor garante presença em todos os jogos, inclusive em eventuais do mata-mata.
Por fim, os bilhetes avulsos serão comercializados nas semanas dos jogos, com os preços de R$ 120 na Curva Norte e Reta do Relógio e R$ 160 na Arquibancada Social e Cadeiras. O torcedor que for com a camisa do Paraná paga meia-entrada.
Plano Futuro Tricolor (R$ 19,89)
- crianças de 6 a 12 anos
- crianças de 0 a 5 anos não pagam mensalidade, apenas uma taxa de adesão de R$ 50
- acesso garantido ao setor do adulto titular em outro plano
- prioridade de check-in igual ao do adulto titular
- 10% de desconto na loja oficial
- 10% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios
- acesso integral ao PRC Vantagens
- entrada gratuita na Fan Fest
Alma Paranista (R$ 29,89)
- pagamento de meia-entrada nos ingressos
- prioridade 4 no check-in
- 5% de desconto na loja oficial do Clube
- 5% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios
- acesso integral ao PRC Vantagens
- entrada gratuita na Fan Fest
Tricolor Raíz (R$ 49,89)
- presença em todos os jogos (Curva Norte e Reta do Relógio)
- prioridade 3 de check-in
- 10% de desconto na loja oficial
- 10% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios
- acesso integral ao PRC Vantagens
- entrada gratuita na Fan Fest
- crianças de 0 a 5 anos não pagam mensalidade, apenas uma taxa única de adesão de R$ 50
Sempre Presente (R$ 89,89)
- presença em todos os jogos (Arquibancada Social e Cadeiras Social)
- prioridade 2 no check-in
- 12% de desconto na loja oficial
- 25% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios
- acesso integral ao PRC Vantagens
- entrada gratuita na Fan Fest
Legado Tricolor (R$ 138,89)
- acesso a todos os setores do estádio
- prioridade 1 no check-in
- 15% de desconto na loja oficial
- 50% de desconto na camisa roxa exclusiva para sócios
- acesso integral ao PRC Vantagens
- entrada gratuita na Fan Fest
Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar
Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.
Após o estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.
Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.
Paraná Clube inicia montagem de elenco para 2026
Dentro do gramado, o Paraná iniciou a montagem do elenco para a temporada. A pré-temporada começou em 19 de janeiro, sob o comando de Tcheco.
Até o momento, o Tricolor já anunciou contratações: os laterais-esquerdos Eltino e Bruno Dip, o lateral-direito Caíque, o volante Clayton e o meia Gabriel Pfeifer. O goleiro Cabral, o lateral-direito Arthur Yan, o zagueiro Thiago Dombroski e o atacante Ruan Lima devem ser confirmados nos próximos dias.
O Tricolor estreia na Segundona do Paranaense contra o Prudentópolis, em 1 de março, às 18h30 (de Brasília), na Vila Capanema.
