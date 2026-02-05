Após empate do Flamengo, jornalista é sincero sobre Paquetá: 'Superestimado'

Durante a partida entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, Lucas Paquetá errou um passe no meio de campo, ocasionando no gol do Colorado, que abriu o placar do duelo. Julio Gomes, jornalista do Uol, opinou sobre o atleta.

Veja o que disse o comentarista, durante o "Uol Esporte":

- Para mim, o Paquetá é esse jogador que vai numa partida errar o passe e entregar o gol para o adversário como errou ontem. O Paquetá é um jogador inconsistente. Por isso que eu acho o Paquetá superestimado - finalizou.

Esta não foi a primeira vez em que o comentarista disse que Lucas Paquetá é superestimado. Confira o que Gomes falou na metade de janeiro, quando o clube ainda estava negociando a vinda do atacante:

- Eu não acho que o Paquetá mude o patamar do Flamengo. Na verdade, eu acho o Paquetá um jogador superestimado. É um jogador de Seleção Brasileira, mas da minha Seleção ele não seria. Eu não levaria para a Copa - afirmou o jornalista, quando Paquetá ainda era jogador do West Ham United, da Inglaterra.

Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional no Maracanã (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Volta de Lucas Paquetá

Esta foi apenas a segunda partida do atleta desde que retornou ao Flamengo. Anunciado na última quarta-feira de janeiro (28), o jogador entrou em campo na decisão da Supercopa Rei, contra o Corinthians.

A próxima partida do Flamengo será neste sábado (7), contra o Sampaio Correia, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. Ambos os clubes estão na 5° colocação em seus respectivos grupos, o que significa que uma vitória seria muito importante para afastar a fase do "quadrangular de rebaixamento", disputado entre os quatro times de pior desempenho da competição.