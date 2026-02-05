Massis participa de reunião na CBF e presenteia Ancelotti com camisa do São Paulo

Atual presidente do São Paulo, Harry Massis viajou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (5) para uma reunião na sede da CBF, na Barra da Tijuca, com direito a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e do presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro, Samir Xaud.

- Estive hoje na sede da CBF no Rio de Janeiro para uma reunião com o presidente Samir Xaud, o Vice- presidente Gustavo Dias e o Presidente da Federação Paulista (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos. Também tive a oportunidade de conhecer e conversar com o técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti e o executivo Rodrigo Caetano - escreveu o mandatário tricolor em suas redes sociais.

Próximo jogo do São Paulo

Agora pelo Paulistão, o Tricolor se prepara para enfrentar o Primavera em duelo marcado para sábado (7), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase da competição. O São Paulo ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com sete pontos em seis jogos. Nesta sexta-feira (6), o Tricolor finalizará os ajustes antes de receber o time de Indaiatuba pelo Estadual.

