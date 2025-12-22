Atlético-MG confirma empréstimo de atacante para o mundo Árabe

O Atlético acertou a saída de mais um jogador do elenco para a próxima temporada. O atacante João Marcelo, de 20 anos, foi negociado por empréstimo com o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O acordo prevê a cessão do atleta por um período de um ano, com cláusula de opção de compra em definitivo ao término do vínculo. Os valores envolvidos na possível transferência não foram divulgados pelas partes.

Em julho, o Shabab Al-Ahli já havia tentado a contratação do atacante, apresentando uma proposta que girava em torno de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões à época). No entanto, o Galo optou por recusar a oferta, alegando o desejo de promover um melhor desenvolvimento do jogador, algo que acabou não se concretizando ao longo da temporada.

Desta vez, o clube árabe conseguiu chegar a um acordo com o Atlético e ainda superou a concorrência de outras equipes que também demonstravam interesse em João Marcelo.

(Foto: Daniela Veiga / Atlético)

João Marcelo pelo Atlético

João Marcelo chegou ao Atlético em março de 2025, contratado junto ao Guarani após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Paulista. O atacante assinou contrato com o Galo até dezembro de 2029, em uma negociação que custou cerca de R$ 3 milhões aos cofres do clube mineiro.

continua após a publicidade

Apesar da expectativa criada em torno de sua chegada, o jovem teve poucas oportunidades no time principal ao longo da temporada. Ao todo, disputou 11 partidas, sem conseguir se firmar no elenco. Com espaço reduzido, alternou entre a equipe profissional e o time sub-20, sem alcançar a evolução esperada pela comissão técnica.

Com a saída de João Marcelo, o Atlético confirma a terceira baixa no elenco. O volante Fausto Vera foi emprestado ao River Plate, enquanto o lateral Caio Paulista retornou ao Palmeiras após o término de seu vínculo.