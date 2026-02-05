Pesquisa aponta streaming que vai liderar ranking de investimentos no esporte em 2026

Após uma mudança de direção no mercado de transmissão esportiva ao redor do mundo, com a entrada de streamings e outros canais digitais nos eventos esportivos, novas marcas passaram a se consolidar e disputar com outros canais o ranking de investimentos no setor esportivos. Empresas como Netflix, Amazon Prime e YouTube, que não tinham esporte como um carro-chefe, passaram a dar relevância para eventos do gênero em sua grade de conteúdos. Uma pesquisa da Ampere Analysis, consultora inglesa especializada no ramo de mídia, mostra qual canal irá liderar os gastos com campeonatos em 2026.

Em 2025, a DAZN, plataforma de streaming britânica focada apenas em esportes, foi ultrapassada pela Amazon Prime Video, serviço de entretenimento que pertence à Amazon, multinacional de tecnologia do bilionário Jeff Bezos. Mesmo sem ter inciado o negócio focado no esporte, a marca passou a atuar de forma constante em diversas modalidades ao redor do mundo e, neste ano, se tornou a maior investidora do setor esportivo do planeta.

No total, o mercado avançou 7% em relação aos investimentos do ano passado e atinge a marca de US$ 14,7 bilhões neste ano, o que significa R$ 77 milhões. O Prime Video é responsável por 27% do mercado em 2026, ou US$ 3,96 bilhões (R$ 20,7 bilhões) em gastos com direitos esportivos. A DAZN fica para trás com 22% de participação, o que representa US$ 3,23 bilhões (R$ 16,9 bilhões). Outra mudança apontada na pesquisa foi o Paramount+, que entra no grupo dos cinco maiores com 8% dos investimentos, ou US$ 1,17 bilhões (R$ 9,24 bilhões), ultrapassando a Netflix.

Streamings que mais investem no mercado esportivo em todo o mundo

Streaming Tamanho da participação Valor investido Amazon Prime Video 27% US$ 3,96 bilhões (R$ 20,7 bilhões) DAZN 22% US$ 3,23 bilhões (R$ 16,9 bilhões) YouTube 14% US$ 2,05 bilhões (R$ 10,8 bilhões) Netflix 5% US$ 735 milhões (R$ 3,85 bilhões) Outros 23% US$ 3,38 bilhões (R$ 17,7 bilhões)

*dados retirados da pesquisa da Ampere Analysis 2026.

O contrato da Amazon Prime com a NBA ajudou o streaming a alavancar seu investimento. (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

Quais competição recebem investimento dos streamings

Em 2025, o contrato de transmissão da DAZN com a Fifa foi um dos mais relevantes na história do mercado esportivo. A empresa desembolsou US$ 1 bilhão para ter direito global a todos os jogos ao vivo do Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho nos EUA, o que tornou a marca exclusiva para a exibição via streaming.

Por outro lado, contratos costurados pela Amazon Prime com diversos torneios no mercado norte-americano ajudaram a alavancar as cifras da empresa no meio esportivo. O principal deles foi com a NBA, onde o streaming fechou um acordo de 11 anos com a liga para a transmissão das partidas ao vivo por US$ 1,8 bilhão por temporada.

Outras competições, como a NFL, com o "Thursday Night Football" (evento de transmissão dos jogos nas quintas-feiras), e a Champions League na Alemanha foram algumas das competições adquiridas pelo Prime Video no último ano e que aumentaram significativamente os investimentos da empresa no setor. A participação da Amazon como detentora da maioria dos principais eventos esportivos nos EUA consolida a estratégia da gigante de aumentar seu engajamento com o público, retenção nas transmissões e impulsionar os valores com publicidade nos grandes eventos esportivos.

No Brasil, a Amazon Prime aparece como detentora de torneios como o Brasileirão, através do contrato assinado em conjunto com a FFU e outras emissoras e a Copa Do Brasil, além de jogos da própria NBA. Através das assinaturas por extensão, o usuário poderá se conectar com outros streamings via Prime Video e assistir campeonatos que são exibidos originalmente pelas concorrentes, como Libertadores e Sul-Americana.

A Paramount+ também roubou o protagonismo de DAZN e TNT Sports com transmissões da Champions League. O streaming superou a concorrência das marcas que, em teoria, já estavam mais consolidadas no futebol europeu, e assumiu os direitos de exibição na Alemanha e no Reino unido, respectivamente.