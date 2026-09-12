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Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana (12/09 e 13/09)

Calendário inclui clássicos no Brasil e na Europa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 04:00
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Erling Haaland em ação durante jogo do Manchester City na Champions League
Agora de cabelo cortado, Haaland inicia mais uma temporada em alto nível pelo Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Começa neste sábado (12) mais um fim de semana recheado de jogos de futebol interessantes no Brasil e na Europa. Enquanto o Brasileirão se encaminha para a reta final, as principais ligas europeias estão só no começo, com novidades espalhadas pelos elencos. Para te ajudar a escolher quais duelos acompanhar, o Lance! separou cinco partidas imperdíveis. Confira a agenda a seguir!

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Agenda de jogos imperdíveis

Grêmio x Vasco

A partida entre gaúchos e cariocas representa um confronto do desespero: os dois gigantes, ambos classificados para as semifinais da Copa do Brasil, lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. Por isso, este será um dos jogos mais importantes do campeonato para a dupla. Neste momento, o Grêmio (15º) tem três pontos de vantagem sobre o Vasco (17º). Em caso de vitória, o Cruz-Maltino se igualará ao rival e poderá iniciar ascensão para fora do Z-4. Já o Tricolor se vê entre a possibilidade do alívio com o triunfo ou o desespero na eventual derrota. O duelo certamente será tenso.

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  • Data: sábado (12), às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
  • Competição: 27ª rodada do Brasileirão
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
Thiago Mendes se lamenta na derrota do Vasco para o Fluminense no Brasileirão 2026
Vasco perdeu o último jogo do Brasileirão, contra o Fluminense, e se vê ameaçado pelo rebaixamento (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Folhapress)

Palmeiras x São Paulo

Clássico é sempre clássico. E este ganha contornos decisivos para Palmeiras e São Paulo. O Alviverde chega muito pressionado depois de perder a liderança do Brasileirão para o Flamengo e não pode pensar em outro resultado que não a vitória para manter o sonho do título. O Tricolor, por sua vez, vem de sequência de duas vitórias na competição e, com mais três pontos, pode até começar a virar a chave da disputa contra o rebaixamento para uma vaga continental. No entanto, os rivais disputam o duelo com cabeça dividida, já que ambos jogarão partidas decisivas no meio de semana — da Libertadores, para o time de Abel Ferreira, e da Copa Sul-Americana, no caso da equipe de Dorival Júnior.

  • Data: sábado (12), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
  • Competição: 27ª rodada do Brasileirão
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
Jogadores de São Paulo e Palmeiras disputam a bola em jogo do 1º turno do Brasileirão 2026
No jogo do 1º turno do Brasileirão, Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi com gol de Jhon Arias (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Santos x Cruzeiro

Poucos times saíram da janela de transferências tão reforçados quanto o Santos. Nomes como Arthur e Rodinei já estrearam, enquanto Everton Cebolinha pode disputar sua primeira partida justamente contra o Cruzeiro. No último jogo, pela Copa Sul-Americana, o Peixe superou o Atlético-MG por 2 a 0 e encheu a torcida de esperanças de um final de ano diferente. Do outro lado, o time encontra a Raposa focada na disputa do Brasileirão, única competição no seu calendário até o desfecho de 2026, na qual persegue vaga direta na próxima Libertadores.

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  • Data: sábado (12), às 21h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Competição: 27ª rodada do Brasileirão
  • Onde assistir: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view)
Everton Cebolinha sendo apresentado pelo Santos na Vila Belmiro (Foto: Vinícius Spada/Lance!)
Everton Cebolinha foi apresentado pelo Santos na Vila Belmiro; ex-Flamengo pode estrear contra o Cruzeiro (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

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Manchester United x Manchester City

Na Inglaterra, também teremos cidade parada pelo futebol. Em Manchester, United e City fazem o primeiro derby local da temporada. Os Red Devils não começaram a Premier League bem, com apenas 4 pontos em três jogos, e apostam no clássico para reverter o cenário. Já os Citizens iniciaram a competição com 100% de aproveitamento e querem mostrar que repetirão o sucesso da última década, mesmo sem o comando do lendário Pep Guardiola.

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  • Data: domingo (13), às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, Manchester (ING)
  • Competição: 4ª rodada da Premier League
  • Onde assistir: Disney+ (streaming)
Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City
Enzo Maresca, ex-auxiliar de Guardiola e posteriormente treinador do Chelsea, é o técnico do Manchester City para 2026/27 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Fortaleza x Ceará

O fim de semana também terá clássico na Série B. E que clássico! Para o Fortaleza, a vitória é fundamental na briga pelo retorno à primeira divisão, com a possibilidade até de alcançar a vice-liderança e consequente acesso direto. Já o Ceará necessita do triunfo no Clássico-Rei para respirar na luta contra o rebaixamento: no momento, o Vozão ocupa a 16ª colocação, apenas dois pontos à frente do primeiro time do Z-4, o Avaí.

  • Data: domingo (13), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Competição: 28ª rodada da Série B do Brasileirão
  • Onde assistir: Disney+ (streaming)
Ceará comemora gol contra o Fortaleza na Série B do Brasileirão de 2026
Apesar de o Fortaleza estar melhor na competição, foi o Ceará quem venceu o clássico do 1º turno (Foto: Thiago Juvencio / Photo Premium / Folhapress)
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