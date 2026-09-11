Lance! estreia 'Modo Carreira': simule sua trajetória no futebol, faça escolhas e vire lenda
Novo jogo do Lance! permite tomar decisões, evoluir e construir uma carreira personalizada no futebol
O Lance! Jogos ganhou uma nova opção para os fãs de futebol nesta semana. O site lançou o Modo Carreira, um simulador que coloca o usuário no papel de um jogador profissional e permite acompanhar toda a trajetória do atleta, desde o início até o fim da carreira.
A proposta é criar uma experiência em que cada usuário constrói sua própria história dentro do futebol. Para começar, é preciso criar o jogador e definir características como nome, altura, peso, perna preferida e número da camisa. Depois, o usuário escolhe o clube em que deseja iniciar a carreira.
➡️Clique aqui para jogar o Modo Carreira
A partir daí, a trajetória é construída temporada por temporada. Cada ano representa uma temporada na carreira do jogador, com mudanças no desempenho, no valor de mercado e nas estatísticas.
Como funciona o Modo Carreira?
Durante o jogo, o usuário acompanha a evolução do Overall (OVR), nota que representa o nível do jogador e varia de 0 a 99. Também é possível observar o valor de mercado, além do número de jogos, gols e assistências conquistados em cada temporada.
O desenvolvimento do personagem, porém, não depende apenas dos números. Ao longo da carreira, o jogo apresenta situações que exigem decisões do usuário.
As escolhas simulam dilemas comuns na carreira de um jogador profissional. Em determinado momento, por exemplo, pode surgir a possibilidade de aceitar uma proposta de um clube maior e correr o risco de perder espaço no time. Outra opção pode ser permanecer no clube atual e continuar como titular.
As decisões também podem envolver questões relacionadas à preparação do atleta. Uma escolha de alimentação ou treinamento pode contribuir para o aumento do OVR, mas também trazer consequências negativas, como uma lesão.
Assim, cada decisão interfere diretamente no desenvolvimento do jogador e pode mudar os rumos da carreira.
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Cada carreira pode ser diferente
Um dos principais elementos do Modo Carreira é justamente a possibilidade de construir trajetórias diferentes. Como as decisões tomadas ao longo das temporadas interferem nos atributos e no caminho do jogador, duas carreiras dificilmente serão iguais.
O usuário pode, por exemplo, começar em um clube menor e buscar espaço até chegar a uma equipe de maior expressão. Também é possível seguir outro caminho e priorizar a titularidade ou determinadas escolhas para desenvolver o jogador.
Com isso, a experiência muda de acordo com as decisões tomadas durante cada partida.
Card reúne os números da carreira
Ao chegar ao fim da trajetória, o jogo apresenta um card com as principais estatísticas do jogador. O material reúne informações como o maior Overall alcançado, gols, assistências, valor de mercado e os clubes defendidos durante a carreira.
O card também pode ser compartilhado nas redes sociais, permitindo que os usuários mostrem o resultado da própria trajetória e comparem seus números com amigos.
A possibilidade de compartilhar os resultados amplia a experiência para além do jogo e cria uma disputa para descobrir quem conseguiu construir a carreira mais bem-sucedida.
Para compartilhar o card ou jogar mais vezes o "Modo Carreira" é necessário realizar login no Lance!. O cadastro pode ser feito com a sua conta Google ou Apple.
Onde encontrar o Modo Carreira?
Para jogar, basta acessar a home do Lance!. No canto superior direito do site, o usuário encontra a aba "Lance! Jogos".
Depois, é só clicar em "Modo Carreira" e começar a montar o próprio jogador.
O jogo pode ser acessado diretamente pelo site, sem que o usuário precise acompanhar uma temporada pré-definida. A proposta é permitir que cada pessoa construa sua própria trajetória dentro do futebol e descubra até onde consegue levar seu jogador.
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