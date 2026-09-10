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Santos acerta contratação de Philippe Coutinho

Negociação com jogador teve participação da equipe de Neymar

PorDavi CaldasGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
10/09/2026 16:40
Atualizado há 1 minutos
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Coutinho, ex-Vasco, é novo reforço do Santos (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Coutinho, ex-Vasco, é novo reforço do Santos (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

O Santos acertou nesta quinta-feira (10) a contratação do meia Philippe Coutinho, ex-Vasco, com contrato válido até o fim da temporada. As negociações foram iniciadas pela equipe de Neymar, que teve papel importante no andamento das tratativas e foi peça fundamental para a evolução do acordo entre as partes.

O Lance! apurou que a chegada de Coutinho deve ser a última movimentação do Santos nesta janela de transferências. Além do atacante, o clube também contratou Arthur, Rodinei, Lima e, mais recentemente, Everton Cebolinha.

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Saída de Coutinho do Vasco

Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato em fevereiro deste ano. O vínculo do jogador com o clube ia até o meio do ano. O Vasco tinha interesse em renovar com o atleta e já havia iniciado conversas com o estafe do jogador. Por isso, a decisão pegou os dirigentes do clube de surpresa.

Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No total, somando as duas passagens pelo Vasco, Coutinho disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, marcou 17 gols e deu sete assistências. Coutinho não atua desde que deixou o Vasco. O jogador rescindiu contrato para cuidar da saúde mental, mas vem mantendo a forma física.

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Cebolinha citou Coutinho em coletiva

Mesmo antes da confirmação sobre a chegada de Philippe Coutinho ao clube santista, Everton Cebolinha comentou empolgado sobre a possibilidade. Segundo o atacante, também recém-contratado, jogar ao lado de jogadores da qualidade de Coutinho é um diferencial.

– Sabemos que com jogadores desse cacife, principalmente Neymar, é só você fazer o movimento que a bola vai chegar em algum momento – complementou o jogador.

Cebola ainda explicou que o plantel santista foi o principal motivo de ter aceitado o projeto. "Vi que o elenco poderia ajudar e poderia ser ajudado também. Tem uma mescla de experiência e jogadores jovens, o que acaba sendo bom para nós e para os mais novos", comentou.

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Everton Cebolinha sendo apresentado pelo Santos na Vila Belmiro (Foto: Vinícius Spada/Lance!)
Everton Cebolinha é apresentado pelo Santos na Vila Belmiro (Foto: Vinícius Spada/Lance!)

O treinador Cuca também havia comentado sobre o ex-vascaíno, mas preferiu se resguardar. O treinador revelou que prefere não falar sobre jogadores que ainda não chegaram ao Peixe, mas abriu as portas ao meio-campista.

– Eu não costumo falar de jogador que não está contratado. Coutinho é grande jogador, portas abertas. Se vier, vai nos ajudar – declarou Cuca.

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