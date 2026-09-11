Domínguez deve escalar força máxima do Atlético contra o Fluminense: veja opções
Treinador tem retornos importantes mas também desfalques para o confronto
O Atlético recebe o Fluminense neste sábado (12), às 16h, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez deve escalar o que tem de melhor, visando voltar a vencer na competição e se aproximar do grupo que disputa uma vaga na Libertadores.
Para o confronto, o treinador conta com um importante retorno. Cuello está de volta à equipe após ficar de fora da partida de ida da Sul-Americana contra o Santos, devido à suspensão. O atacante retorna ao time após ter sua saída do clube ameaçada por uma proposta do CSKA Moscou. O Galo, no entanto, recusou a oferta do clube russo, e o argentino segue no Atlético.
Além dele, Domínguez conta com outro retorno vindo do departamento médico. Léo Duarte, contratado nesta janela de transferências, se recuperou de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida durante um treinamento na Cidade do Galo antes de estrear, e pode fazer seu primeiro jogo com a camisa alvinegra.
No entanto, o treinador ainda tem quatro baixas no departamento médico. O zagueiro Ruan Tressoldi trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o atacante Thiago Borbas se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O goleiro Éverson segue afastado por conta de uma fratura no pé esquerdo, e o meia Tomás Pérez trata uma pubalgia.
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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vitória
Goleiros: Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Lyanco, Vitor Hugo, Léo Duarte e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Igor Gomes, Fred, Kevin Castaño, Bernard, Patrick, Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello.
Fora: Éverson, Ruan, Tomás Pérez e Thiago Borbas
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