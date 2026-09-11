São Paulo acumula histórico de lesões no estádio do Palmeiras

O São Paulo volta ao gramado sintético do Nubank Parque neste sábado (12), às 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão, e vai a campo com força máxima. Dorival Júnior descartou poupar titulares no Choque-Rei, decisão que reabre uma discussão que acompanha o clube há quatro anos. Em diversas oportunidades, o Tricolor enfrenou problemas com lesões no estádio. Embora a "implicância" parta muito da torcida, o gramado já foi alvo de polêmicas inclusive entre jogadores.

O primeiro e mais marcante caso foi o de Miranda. Em outubro de 2022, o zagueiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante o empate por 0 a 0 pelo Brasileirão. Aquela partida marcou a despedida do jogador dos gramados.

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Depois, Ferraresi, hoje no Botafogo, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e Rafinha teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Os dois casos aconteceram na mesma partida, pelo Paulistão de 2023. A lista também inclui Galoppo, que lesionou o ligamento cruzado do joelho esquerdo, Welington, com problema ligamentar no tornozelo esquerdo, além de Wellington Rato e Ferreirinha.

Agora, o São Paulo ainda terá de acompanhar a situação de Luciano. O atacante sentiu um incômodo na coxa após a partida contra o Atlético-MG, atuou diante do Boca Juniors pela Sul-Americana e precisou deixar o campo no segundo tempo depois de sentir uma fisgada. O jogador será avaliado pelo departamento médico e pode ser desfalque no clássico contra o Palmeiras. Entre um jogo e outro, serão somente dois dias de preparação.

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Dorival admite frustração com derrota do São Paulo para o Boca

Luciano preocupa e pode se ausentar em clássico (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O que Dorival já disse sobre o gramado

A preocupação com o estádio não é nova e já foi externada pelo próprio Dorival Júnior. Depois de uma derrota por 5 a 0 no local, quando comandava o São Paulo em outra passagem, o treinador classificou a sequência de lesões como uma coincidência, mas fez críticas às condições do gramado.

- É uma coincidência (as lesões no Allianz), mas, na minha opinião, é muito desigual você jogar em um gramado como esse. Na Holanda, gramados como esse são proibidos. Eu acho que eles perceberam isso de negativo para proibirem. Mas aqui permitiram, e eu não posso falar nada, apenas é lamentável, porque o próprio São Paulo teve algumas lesões aqui - disse Dorival Júnior na época.

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O São Paulo chega ao clássico na 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Palmeiras é o vice-líder, com 53.