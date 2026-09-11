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Santos TV supera Flamengo e Boca Juniors e é eleita a melhor de clubes da América do Sul

Canal oficial do Peixe conquista prêmio pela segunda vez e chega a 1,8 milhão de inscritos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/09/2026 18:00
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Santos TV
Foto: Divulgação/Confut

A Santos TV, canal oficial do Peixem foi eleito, pela segunda vez, a Melhor TV de Clubes do continente, durante a Confut Sudamericana. O Peixe superou Flamengo e Boca Juniors em uma votação que contou com a participação do público, palestrantes e profissionais do futebol.

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O canal já alcançou 1,8 milhão de inscritos e reúne conteúdos como bastidores das partidas, lives, resenhas, gols, entrevistas e outros materiais exclusivos sobre o dia a dia do Alvinegro. O prêmio reconhece o trabalho desenvolvido pelo clube na produção de conteúdo digital e chega em um momento de crescimento da Santos TV.

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Em 2025, a plataforma ultrapassou a marca de 160 milhões de visualizações no ano e já soma mais de 700 milhões de visualizações ao longo de sua história. Até agora em 2026, o canal já soma os mesmos 160 milhões do ano passado, números que colocam a Santos TV entre os canais de clubes de maior alcance no futebol sul-americano.

- É um orgulho muito grande ver a Santos TV sendo reconhecida novamente como a melhor TV de clubes da América do Sul. Esse prêmio valoriza o trabalho de toda a equipe e mostra a força da nossa torcida, que acompanha, participa e quer estar cada vez mais próxima do Santos. Temos um conteúdo que leva o clube para milhões de santistas no Brasil e no mundo - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

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Foto: Divulgação/Confut


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