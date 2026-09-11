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Corinthians acerta empréstimo de meia do sub-20 ao Santos

Meio-campista de 19 anos deixa o Parque São Jorge por empréstimo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/09/2026 20:13
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Luiz Eduardo durante estreia pelo Corinthians
Luiz Eduardo fez sua estreia pelo profissional do Corinthians na vitória sobre o Noroeste (Foto: Reprodução/Instagram/@l.eduardoo10)

O Corinthians acertou a saída do meia Luiz Eduardo, da equipe sub-20 do clube, para o Santos. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo Lance!.

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Luiz Eduardo, de 19 anos, chega ao Santos por empréstimo de uma temporada, com possibilidade de permanência em definitivo. Caso o Peixe decida ficar com o jogador, terá que desembolsar R$ 1,5 milhão para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.

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O meia chegou ao Corinthians em 2017, após deixar o Água Santa, clube do ABC de São Paulo. O clube do Parque São Jorge afirmou que o jogador foi contratado com vínculo válido até 2029.

Tempos depois, o empresário Igor Zveibrucker alegou ter pago R$ 3,5 milhões ao Água Santa para que o jogador vestisse a camisa do Corinthians.

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Luiz Eduardo com a camisa do Corinthians
Luiz Eduardo durante período em que defendeu as categorias de base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/@l.eduardoo10)

Estreia de Luiz Eduardo pelo Corinthians no profissional

Luiz Eduardo teve a primeira oportunidade no time profissional do Corinthians aos 17 anos, durante o Campeonato Paulista de 2025. O jogador foi relacionado para o duelo contra o Noroeste, no dia 1º de fevereiro, na Neo Química Arena, quando a equipe venceu por 2 a 1. Na ocasião, começou a partida no banco de reservas.

Dois dias depois, porém, ganhou uma nova oportunidade e apareceu entre os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Essa foi a última aparição do meia pela equipe profissional.

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No total, Luiz Eduardo acumula 69 jogos e seis gols pela equipe sub-20. Antes disso, disputou duas partidas pelo sub-17 e outras duas no profissional.

Antes de chegar ao Corinthians, o jogador passou pelo Água Santa. Pela equipe sub-20, foram 18 partidas, com dois gols e duas assistências. No sub-17, atuou duas vezes, enquanto no profissional disputou uma partida.

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