Ao longo de dez anos à frente do Manchester City, o genial Pep Guardiola empilhou troféus, bateu recordes e despertou amor e ódio. Para os detratores, uma das alegações mais frequentes era a de que o treinador matava o drible, o improviso, em suas equipes.

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Os Citizens adotavam um sistema posicional sob sua gestão, que previa que os atletas guardassem as suas posições dentro de campo. Era um jogo paciente, de trocas de passes, em meio ao qual os pontas cumpriam papel essencial de quebrar a linha de defesa adversária em situações de um contra um no momento certo, próximas à linha de fundo.

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O lendário treinador, portanto, reconhecia o valor do drible. Aliás, a sua equipe liderou a Premier League neste quesito nos títulos de 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22.

No entanto, talvez esteja aí o cerne da questão: para os críticos de Guardiola, driblar não é uma ação tática, medida por números. O técnico não gostava de fintas sem objetividade ou de que um jogador partisse desde o campo de defesa, apostando de forma anárquica na própria habilidade. Não à toa valorizava pontas menos brilhantes, mas que sabiam executar os movimentos táticos e técnicos necessários, como Jack Grealish ou Raheem Sterling.

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Isso não significa que o catalão não tenha contado com jogadores de muita habilidade em seus elencos, como o português Bernardo Silva ou o argelino Riyad Mahrez. Para o treinador, porém, tais atletas tinham hora certa e lugar certo para executar lances diferentes, até mesmo para não cederem ataques promissores aos adversários.

Guardiola e Bernardo Silva se despedem do Manchester City durante jogo contra o Aston Villa (Foto: Darren Staples / AFP)

Nos últimos anos, a suposta contradição entre as valências das peças do Manchester City e o sistema de jogo aumentou com a chegada de jogadores notabilizados pelo improviso. São os casos do belga Jérémy Doku, do francês Rayan Cherki e do brasileiro Savinho, agora negociado com o Tottenham.

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Guardiola admirava os seus dribladores, mas tentava condicioná-los conforme suas crenças. E os resultados são inegáveis. Enquanto os críticos batiam na tecla de que o espanhol matava o lugar do drible no futebol, lá estava o técnico buscando atletas habilidosos no mercado de transferências para exercer o desequilíbrio no terço final do campo.

No início da era pós-Pep, o Manchester City continua atrás do mesmo perfil. Nesta janela de transferências, acertou as contratações de Allan, ex-Palmeiras, e Iliman Ndiaye, que atuava no Everton. Estatisticamente, a tendência é que o time drible mais e mais.

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Legião de dribladores do Manchester City:

Jérémy Doku (ponta): mais dribles certos na Premier League 2025/26 (84) Iliman Ndiaye (ponta): 2º com mais dribles certos na Premier League 2025/26 (73) Antoine Semenyo (ponta): 4º com mais dribles certos na Premier League 2025/26 (59) Rayan Cherki (meia): 8º com mais dribles certos na Premier League 2025/26 (51) Elliot Anderson (volante): 10º com mais dribles certos na Premier League 2025/26 (50) Allan (ponta): 2º com mais dribles certos no Brasileirão 2026 (48)

Allan, então jogador do Palmeiras, encara marcação do Internacional em jogo do Brasileirão (Foto: Yuri Murakami / Fotoarena / Folhapress)

O novo técnico dos Citizens, Enzo Maresca, foi auxiliar de Guardiola e também é adepto do jogo posicional. No entanto, o treinador observa um movimento no futebol que talvez explique as suas primeiras contratações, replicadoras de tendência já apresentada por seu antecessor.

— Você precisa que seus jogadores criem superioridade numérica contra quem os está marcando. Por exemplo, por que o PSG é tão bom? Porque todos os times marcam individualmente e eles têm o Achraf Hakimi na lateral, bom no um contra um. Nuno Mendes na lateral, bom no um contra um. Os pontas, os meio-campistas, a maioria dos seus jogadores não é fisicamente forte, mas eles são bons porque conseguem passar pelo seu marcador e têm liberdade para conduzir a bola. (...) É por isso que o PSG, nos últimos dois ou três anos, tem sido o melhor time, porque eles têm jogadores que vencem seus marcadores no um contra um — refletiu o italiano em entrevista coletiva.

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O Manchester City se prepara para um novo capítulo. Não só saiu o seu comandante, mas ídolos como Rodri e Bernardo Silva. O recomeço será com um elenco repleto de dribladores, mas não necessariamente um rompimento com o sistema tão vencedor na última década. As milhões de libras investidas comprovam: o clube acredita que o futuro do futebol seja dos dribladores. Mas talvez dos que executem sua arte na hora certa e lugar certo.

Enzo Maresca, novo técnico do Manchester City, observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk / AFP)

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O elenco de Enzo Maresca:

Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Enzo Fernández 25 Meio-campista € 145 milhões Elliot Anderson 23 Meio-campista € 135 milhões Ayyoub Bouaddi 18 Meio-campista € 95 milhões Iliman Ndiaye 26 Atacante € 70 milhões Allan 22 Atacante € 37,5 milhões Mathys Detourbet 19 Atacante € 25 milhões Jeremy Monga 17 Atacante € 11,7 milhões Gerónimo Rulli 34 Goleiro € 3,5 milhões Pierce Charles 20 Goleiro € 3,5 milhões

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Vitor Reis 20 Zagueiro Girona Josh Wilson-Esbrand 23 Lateral Radomiak Radom

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Sávio 22 Atacante € 87,7 milhões Tijani Reijnders 28 Meio-campista € 61 milhões Rodri 30 Meio-campista € 60 milhões Nico González 24 Meio-campista € 56 milhões James Trafford 23 Goleiro € 46,7 milhões Manuel Akanji 30 Zagueiro € 15 milhões Nathan Aké 31 Zagueiro € 8,17 milhões Issa Kaboré 25 Lateral € 2,35 milhões Bernardo Silva 31 Meio-campista Custo zero John Stones 32 Zagueiro Custo zero Juma Bah 20 Zagueiro Empréstimo Omar Marmoush 27 Atacante Empréstimo Jack Grealish 30 Meio-campista Empréstimo Claudio Echeverri 20 Meio-campista Empréstimo Jeremy Monga 17 Atacante Empréstimo Mathys Detourbet 19 Atacante Empréstimo Sverre Nypan 19 Meio-campista Empréstimo Max Alleyne 21 Zagueiro Empréstimo Pierce Charles 20 Goleiro Empréstimo

Remanescentes: