O meio-campista Lima, que já fez sua estreia pelo Santos, foi apresentado no início da tarde desta sexta-feira (11), na Vila Belmiro. Questionado sobre os motivos que o fizeram retornar do futebol mexicano ao brasileiro, o jogador acredita no potencial do Peixe nesta reta final de temporada e revelou, inclusive, que aceitou diminuir seu salário.

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- Quando eu estava rescindindo no México o Santos já me procurou. Sei as questões financeiras que estavam se passando, mas do mesmo jeito, eu conversei com o Matos, nos ajustamos muito bem na questão salarial, a redução, para poder estar neste grande clube - afirmou Lima, durante coletiva de apresentação.

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Lima chega ao Santos por empréstimo somente até o fim deste ano. Apesar do contrato curto, o meio-campista acredita que pode colaborar bastante, principalmente na briga pelo título da Sul-Americana - o Alvinegro está nas quartas de final e venceu o primeiro jogo contra o Atlético-MG por 2 a 0.

Apesar do vínculo de apenas quatro meses, há chances de uma renovação de empréstimo junto ao Flumiense para 2027.

- É um contrato curto. Vim pra ajudar nesse restante de temporada. Sobre o ano que vem, depois a gente conversa, porque tem um contrato de Fluminense ainda, a gente senta e alinha depois. Vamos viver esse fim de temporada, dar alegria para o torcedor, para os jogadores, em busca do título. E depois a gente senta e conversa, para alinhar sobre o que vem - revelou Lima.

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Onde pode se encaixar no Santos?

- Não vejo problema algum jogando ataque, no meio de volante... foi assim na minha chegada no Fluminense, jogando como coringa. Na época, a gente rodava bastante. É uma honra jogar aqui, tem uma camisa muito pesada. Quando recebi a ligação do Matos para poder atuar aqui no Santos, fiquei muito feliz - avaliou o jogador.

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Lima fala sobre condição física

- Em relação à questão questão física, estou bem. Estou evoluindo a cada dia aqui com o Santos. Vinha treinando normal, só tirei alguns dias para resolver as questões e decisões do México, mas estou bem, já conversei com o Cuca. Dia a dia a gente está se alinhando. A questão de jogar os 90 minutos é com eles (comissão técnica). Creio que amanhã ou depois a gente vai conversar sobre isso - avaliou o jogador.

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