O Cruzeiro acertou a contratação de Matías Viña, que pertence ao Flamengo, por empréstimo até o fim da temporada. A negociação foi concluída nos últimos dias da janela de transferências, após o lateral uruguaio rescindir o vínculo que mantinha com o River Plate. A informação foi dada primeiramente pelo Samuel Venâncio e confirmada pelo Lance!.

O clube argentino tinha o jogador cedido pelo Flamengo até o fim do ano, mas Viña não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu uma resposta positiva do atleta.

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A tendência é que o Cruzeiro anuncie oficialmente a chegada do lateral nas próximas horas. Pelo acordo, o clube mineiro ficará com Viña por empréstimo até o fim de 2026 e terá uma opção de compra ao término do vínculo. O Flamengo, por sua vez, mantém contrato com o jogador até 2028.

O empréstimo não prevê pagamento de compensação financeira do Cruzeiro ao Flamengo. Assim, o lateral muda de clube dentro do futebol brasileiro após deixar o River Plate, que havia manifestado nos últimos meses o desejo de devolvê-lo ao Rubro-Negro.

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A intenção do River Plate era encerrar antecipadamente o empréstimo de Viña ao perceber que o jogador não vinha conseguindo espaço na equipe. O retorno ao Flamengo, porém, não aconteceu naquele momento por questões contratuais.

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Agora, com a rescisão do vínculo com o River Plate, o Cruzeiro avançou nas negociações e fechou o empréstimo do lateral uruguaio. Viña terá contrato com o clube mineiro até o fim do ano, com possibilidade de permanência em definitivo por meio da opção de compra.

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Números de Viña pelo River Plate

O período de Matías Viña no Flamengo foi marcado por problemas físicos que limitaram a sequência do lateral e fizeram com que ele perdesse espaço no elenco. Por esse motivo, o uruguaio foi emprestado ao River Plate no início de 2026, em busca de mais minutos e de uma retomada na carreira.

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Na Argentina, porém, Viña voltou a conviver com dificuldades para manter uma sequência de jogos. Pelo River Plate, o lateral disputou 14 partidas em 2026, sendo 10 como titular. Sua última atuação pelo clube aconteceu em 16 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central.

Depois disso, Viña ainda foi convocado pelo Uruguai para a Copa do Mundo de 2026. O lateral entrou em campo na estreia da seleção na competição, contra a Arábia Saudita, em 15 de junho. De acordo com a Associação Uruguaia de Futebol, essa foi sua última partida pela seleção. Desde então, o jogador não voltou a atuar.

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Viña em ação pelo River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

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