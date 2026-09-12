Debaixo de muita chuva, Coritiba e Athletico-PR fizeram jus a rivalidade do Atletiba, garantindo um eletrizante 'sextou' para os torcedores que acompanharam, nesta sexta-feira (11), o empate em 3 a 3, no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Moledo, autor de dois gols, evitou a derrota do Coritiba nos acréscimos e foi o herói da noite. Tiago Cóser também marcou para os donos da casa. O Athletico, que esteve três vezes à frente do placar, balançou a rede com Arthur Dias, Luiz Gustavo e Viveros, artilheiro isolado da competição, com 18 gols.

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O dilúvio em Curitiba prejudicou a qualidade do clássico. Com o gramado do Couto Pereira encharcado, o empate teve sabor de vitória para o Coritiba, que segue em sétimo lugar, com 38 pontos no Campeonato Brasileiro. O Athletico lamenta o resultado. Com 45 pontos, o Furacão corre o risco de perder o terceiro lugar para Fluminense e Bahia, que enfrentam Atlético-MG e Remo, respectivamente, no complemento da rodada no fim de semana.

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1º Tempo: convocados por Ancelotti protagonizam lances-chave

Funcionários do Coritiba com rodos para retirar agua da chuva do gramado do Couto Pereira (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Com o gramado encharcado, o clássico teve o início atrasado. E não foi uma tarefa fácil jogar futebol no Couto Pereira. Para driblar as poças que alagavam o campo, os chutes de fora da área e as jogadas de bola parada foram muito bem exploradas pelo Furacão. Numa delas, Luiz Gustavo escorou o cruzamento de Esquivel e abriu o placar após a falha do goleiro Morisco, uma das novidades na lista de convocados anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira.

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Na sequência, o zagueiro Arthur Dias, outro convocado, aproveitou a sobra após cobrança de escanteio para ampliar com a frieza de um atacante: 2 a 0. A situação do Coxa piorou após a expulsão de Breno Lopes, expulso pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. O atacante cobriu a boca durante discussão com Arthur Dias, e o árbitro foi alertado pelo VAR e acionou a Lei Vini Jr. para justificar o vermelho. Tiago Cóser, no susto, ainda diminuiu o prejuízo para os donos da casa antes do intervalo, após rebote da cobrança de falta de Josué, que havia explodido no travessão.

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2º Tempo: Moledo vive noite de 'Viveros' e salva o Coxa

Com um homem a menos, o Coritiba reforçou a marcação com quatro mexidas. Mas, aos 17', ampliou a vantagem dos visitantes no clássico ao converter cobrança de pênalti. Foi o 18º gol do colombiano, artilheiro isolado do Brasileiro, com 18 gols. O Coritiba não desistiu. Moledo se mandou para o ataque e virou peça-chave nas mudanças propostas pelo técnico Fernando Seabra. Com duas assistências de Josué, o zagueiro marcou duas vezes de cabeça, o último aos 51 minutos do segundo tempo e garantiu o empate no emocionante clássico entre Coritiba e Athletico pelo Brasileiro.