Confira as opções de Artur Jorge para Santos x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrentará o Santos, na noite de sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. No duelo, o técnico Artur Jorge deve manter um desfalque importante na defesa.

O zagueiro Jonathan Jesus se recupera de uma lesão na perna esquerda, em um músculo próximo ao tornozelo. Ele sentiu dores durante o clássico contra o Atlético-MG e está em transição para o campo.

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Com mais uma ausência do defensor, a tendência é que João Marcelo volte a compor a equipe titular, assim como no jogo contra o Athletico-PR.

João Marcelo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A expectativa para sábado é saber se Artur Jorge manterá a formação com quatro meio-campistas. No domingo, ele escalou o time com Romero, Gerson, Matheus Pereira e Matheus Henrique, e obteve bom desempenho.

Além disso, a lateral-esquerda também é uma questão. Por conta das poucas opções na zaga, Villalba ficou no banco, e Rojas atuou como titular contra o Furacão.

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No único gol marcado contra o Peixe, o jogador do Cruzeiro enfrentou um time que tinha Neymar. Porém, neste sábado, o craque não deve estar em campo.

Santos x Cruzeiro

Santos e Cruzeiro se enfrentam na noite deste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a distância entre as equipes na tabela é de dez pontos. A Raposa ocupa a sexta colocação, com 42 pontos, enquanto o Peixe tem 32 e está em 13º lugar.

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Entretanto, o Alvinegro vive um momento de crescimento na temporada. O time liderado por Cuca perdeu apenas um dos últimos cinco jogos, por 3 a 0, para o Palmeiras. Depois disso, venceu o Corinthians por 1 a 0, empatou com o Alviverde em 0 a 0, derrotou o Inter por 3 a 2 e o Atlético-MG por 2 a 0.

O Cruzeiro tenta uma retomada na temporada depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. No último fim de semana, venceu o Athletico-PR por 3 a 1, encerrando uma sequência de três jogos sem vitória.

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