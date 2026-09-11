Flamengo e São Paulo iniciam neste sábado (12) a disputa por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal. As equipes entram em campo após campanhas distintas na primeira fase, com o Tricolor tendo terminado na liderança e o Rubro-Negro na quinta colocação. A partida terá transmissão da TV Globo, Ge TV e Sportv. Clique para assistir no Sportv.

A partida de volta está marcada para o sábado seguinte (19), também às 16h30. Por ter realizado a melhor campanha da primeira fase, o São Paulo terá o mando de campo no segundo duelo.

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Ficha do jogo FLA SAO Semifinais Brasileirão Feminino Data e Hora sábado, 12 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE) Assistentes Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Edilene Freire da Silva (RN) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir

Como chega o Flamengo

O Flamengo garantiu presença na semifinal após eliminar a Ferroviária nas quartas de final. No primeiro jogo, no Luso-Brasileiro, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. Na volta, em Araraquara, empatou por 2 a 2 e avançou com 3 a 2 no placar agregado.

Na partida decisiva, Fabi Simões e Jucinara marcaram para a equipe comandada por Celso Silva. O Flamengo ainda precisou atuar com uma jogadora a menos durante boa parte do segundo tempo após a expulsão de Monalisa.

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Por conta do cartão vermelho, Monalisa cumpre suspensão automática e será desfalque na semifinal. Maísa aparece como uma das principais opções para assumir a vaga no sistema defensivo.

A classificação também encerrou um longo período sem o Flamengo entre as quatro melhores equipes do Brasileirão Feminino. O clube não alcançava a semifinal desde 2019.

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Na primeira fase, o Rubro-Negro terminou na quinta colocação, com 30 pontos em 17 partidas, somando oito vitórias, seis empates e três derrotas. A equipe marcou 29 gols e sofreu 20.

Para o primeiro jogo da semifinal, a tendência é de manutenção da base que eliminou a Ferroviária. Vivi Holzel deve seguir no gol, enquanto Cristiane permanece como principal referência ofensiva.

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Como chega o São Paulo

O São Paulo chega à semifinal como dono da melhor campanha da primeira fase. O Tricolor terminou na liderança, com 41 pontos em 17 jogos, e garantiu o direito de decidir a vaga na final diante de sua torcida.

Na campanha classificatória, foram 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe marcou 31 gols e sofreu 11, com saldo positivo de 20.

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Nas quartas de final, o São Paulo enfrentou o Grêmio. Após empate sem gols no Alfredo Jaconi, o Tricolor voltou a encontrar dificuldades no jogo de volta, mas conseguiu definir a classificação nos minutos finais.

Giovanna Crivelari abriu o placar aos 44 minutos do segundo tempo, enquanto Vi Amaral ampliou aos 50. Com a vitória por 2 a 0, a equipe paulista confirmou a vaga na semifinal.

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O São Paulo também leva vantagem no retrospecto recente contra o Flamengo nesta edição. Pela nona rodada da primeira fase, em maio, venceu por 2 a 1, em Cotia. Duda Serrana e Isa Guimarães marcaram para o Tricolor, enquanto Fernanda descontou para o Rubro-Negro.

Agora, em um confronto de 180 minutos, a expectativa é de um duelo mais equilibrado, especialmente no primeiro jogo. Thiago Viana deve manter a base que iniciou a vitória sobre o Grêmio.

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Confira as informações de Flamengo x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 SÃO PAULO

🏆 Campeonato Brasileiro Feminino – semifinal, jogo de ida

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e ge TV

🟨 Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

🚩 Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Edilene Freire da Silva (RN)

📺 VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Celso Silva)

Vivi Holzel; Flávia Mota, Núbia, Maísa e Jucinara; Ju Ferreira, Mariana Fernandes e Djeni; Fabi Simões, Cristiane e Fernanda.

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🔴⚪ SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Bruna Calderan, Tayla e Rafa Soares; Duda Serrana, Robinha, Karla Alves, Aline Milene e Bia Menezes; Isa Guimarães e Giovanna Crivelari.

Equipes se enfrentam pelas semifinais do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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