Sr. Libertadores: Bruno Henrique amplia marcas pelo Flamengo na competição
Desde a sua chegada ao Rubro-Negro, ninguém participou de mais gols
O atacante Bruno Henrique foi decisivo mais uma vez para o Flamengo na Libertadores: o gol contra o Independiente del Valle pelo jogo de ida das quartas de final, nessa quinta-feira (10), foi o 28º do ídolo rubro-negro na competição. O veterano também já contribuiu com 19 assistências ao longo de 79 partidas. Desde a sua estreia pelo clube carioca, em 2019, ninguém participou de tantos gols.
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Reserva na maioria dos jogos da equipe na temporada, o jogador de 35 anos foi opção de Leonardo Jardim na vaga de Pedro para aguentar as dificuldades da altitude equatoriana. Curiosamente, BH igualou o concorrente de posição em gols no maior torneio continental.
Entre os brasileiros na história da Libertadores, o atacante só fica atrás do ex-companheiro Gabigol e de Luizão em gols marcados. Já entre todos os atletas, aparece na 11ª colocação — o líder é o equatoriano Alberto Spencer, ídolo do Peñarol, que balançou as redes 54 vezes.
Além de todas as marcas expressivas individuais, Bruno Henrique busca o seu quarto título pelo Flamengo, assim como Arrascaeta. A dupla se juntaria ao grupo de 12 jogadores tetracampeões da América, entre os quais BH seria o único brasileiro. Vale lembrar que os remanescentes da "geração 2019" já são os maiores vencedores da história do time da Gávea: 18 troféus.
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Bruno Henrique na história da Libertadores
Mais participações em gols na competição desde 2019:
- Bruno Henrique — 43 participações (25G+18A)
- Rony — 41 participações (23G+18A)
- Gabriel Barbosa — 40 participações (30G+10A)
- Pedro — 36 participações (28G+8A)
- Giorgian de Arrascaeta — 32 participações (13G+19A)
- Raphael Veiga — 30 participações (22G+8A)
- Hulk — 29 participações (17G+12A)
- Gustavo Scarpa — 26 participações (15G+11A)
- Paulinho — 22 participações (15G+7A)
- Germán Cano — 22 participações (18G+4A)
Brasileiros com mais gols na história do torneio:
- Gabriel Barbosa — 31 gols
- Luizão — 29 gols
- Pedro — 28 gols
- Bruno Henrique — 28 gols
- Palhinha — 25 gols
- Fred — 25 gols
- Rony — 23 gols
- Raphael Veiga — 22 gols
- Célio — 21 gols
- Jairzinho — 21 gols
Mais gols na história da Libertadores:
- Alberto Spencer — 54 gols
- Fernando Morena — 37 gols
- Pedro Rocha — 37 gols
- Miguel Borja — 34 gols
- Daniel Onega — 31 gols
- Gabriel Barbosa — 31 gols
- Lucas Pratto — 30 gols
- Júlio Morales — 30 gols
- Juan Sarnari — 29 gols
- Anthony de Ávila — 29 gols
- Luizão — 29 gols
- Pedro — 28 gols
- Bruno Henrique — 28 gols
Artilheiros da atual edição da Libertadores:
- Alex Arce — 8 gols
- Carlos González — 6 gols
- Bruno Henrique — 5 gols
- Matheus Pereira — 4 gols
- Lorenzo Melgarejo — 4 gols
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