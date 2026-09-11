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Sr. Libertadores: Bruno Henrique amplia marcas pelo Flamengo na competição

Desde a sua chegada ao Rubro-Negro, ninguém participou de mais gols

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 13:21
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Bruno Henrique celebra gol que colocou o Flamengo à frente no placar contra o Del Valle na Libertadores
Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, celebra o seu 28º gol na história da Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

O atacante Bruno Henrique foi decisivo mais uma vez para o Flamengo na Libertadores: o gol contra o Independiente del Valle pelo jogo de ida das quartas de final, nessa quinta-feira (10), foi o 28º do ídolo rubro-negro na competição. O veterano também já contribuiu com 19 assistências ao longo de 79 partidas. Desde a sua estreia pelo clube carioca, em 2019, ninguém participou de tantos gols.

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Reserva na maioria dos jogos da equipe na temporada, o jogador de 35 anos foi opção de Leonardo Jardim na vaga de Pedro para aguentar as dificuldades da altitude equatoriana. Curiosamente, BH igualou o concorrente de posição em gols no maior torneio continental.

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Entre os brasileiros na história da Libertadores, o atacante só fica atrás do ex-companheiro Gabigol e de Luizão em gols marcados. Já entre todos os atletas, aparece na 11ª colocação — o líder é o equatoriano Alberto Spencer, ídolo do Peñarol, que balançou as redes 54 vezes.

Além de todas as marcas expressivas individuais, Bruno Henrique busca o seu quarto título pelo Flamengo, assim como Arrascaeta. A dupla se juntaria ao grupo de 12 jogadores tetracampeões da América, entre os quais BH seria o único brasileiro. Vale lembrar que os remanescentes da "geração 2019" já são os maiores vencedores da história do time da Gávea: 18 troféus.

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Bruno Henrique e Arrascaeta falam durante homenagem do Flamengo
Dupla histórica do Flamengo, Bruno Henrique e Arrascaeta receberão bustos do clube (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

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Bruno Henrique na história da Libertadores

Mais participações em gols na competição desde 2019:

  • Bruno Henrique — 43 participações (25G+18A)
  • Rony — 41 participações (23G+18A)
  • Gabriel Barbosa — 40 participações (30G+10A)
  • Pedro — 36 participações (28G+8A)
  • Giorgian de Arrascaeta — 32 participações (13G+19A)
  • Raphael Veiga — 30 participações (22G+8A)
  • Hulk — 29 participações (17G+12A)
  • Gustavo Scarpa — 26 participações (15G+11A)
  • Paulinho — 22 participações (15G+7A)
  • Germán Cano — 22 participações (18G+4A)

Brasileiros com mais gols na história do torneio:

  1. Gabriel Barbosa — 31 gols
  2. Luizão — 29 gols
  3. Pedro — 28 gols
  4. Bruno Henrique — 28 gols
  5. Palhinha — 25 gols
  6. Fred — 25 gols
  7. Rony — 23 gols
  8. Raphael Veiga — 22 gols
  9. Célio — 21 gols
  10. Jairzinho — 21 gols

Mais gols na história da Libertadores:

  1. Alberto Spencer — 54 gols
  2. Fernando Morena — 37 gols
  3. Pedro Rocha — 37 gols
  4. Miguel Borja — 34 gols
  5. Daniel Onega — 31 gols
  6. Gabriel Barbosa — 31 gols
  7. Lucas Pratto — 30 gols
  8. Júlio Morales — 30 gols
  9. Juan Sarnari — 29 gols
  10. Anthony de Ávila — 29 gols
  11. Luizão — 29 gols
  12. Pedro — 28 gols
  13. Bruno Henrique — 28 gols

Artilheiros da atual edição da Libertadores:

  1. Alex Arce — 8 gols
  2. Carlos González — 6 gols
  3. Bruno Henrique — 5 gols
  4. Matheus Pereira — 4 gols
  5. Lorenzo Melgarejo — 4 gols

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