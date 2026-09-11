O atacante Bruno Henrique foi decisivo mais uma vez para o Flamengo na Libertadores: o gol contra o Independiente del Valle pelo jogo de ida das quartas de final, nessa quinta-feira (10), foi o 28º do ídolo rubro-negro na competição. O veterano também já contribuiu com 19 assistências ao longo de 79 partidas. Desde a sua estreia pelo clube carioca, em 2019, ninguém participou de tantos gols.

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Reserva na maioria dos jogos da equipe na temporada, o jogador de 35 anos foi opção de Leonardo Jardim na vaga de Pedro para aguentar as dificuldades da altitude equatoriana. Curiosamente, BH igualou o concorrente de posição em gols no maior torneio continental.

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Entre os brasileiros na história da Libertadores, o atacante só fica atrás do ex-companheiro Gabigol e de Luizão em gols marcados. Já entre todos os atletas, aparece na 11ª colocação — o líder é o equatoriano Alberto Spencer, ídolo do Peñarol, que balançou as redes 54 vezes.

Além de todas as marcas expressivas individuais, Bruno Henrique busca o seu quarto título pelo Flamengo, assim como Arrascaeta. A dupla se juntaria ao grupo de 12 jogadores tetracampeões da América, entre os quais BH seria o único brasileiro. Vale lembrar que os remanescentes da "geração 2019" já são os maiores vencedores da história do time da Gávea: 18 troféus.

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Dupla histórica do Flamengo, Bruno Henrique e Arrascaeta receberão bustos do clube (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

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Bruno Henrique na história da Libertadores

Mais participações em gols na competição desde 2019:

Bruno Henrique — 43 participações (25G+18A)

Rony — 41 participações (23G+18A)

Gabriel Barbosa — 40 participações (30G+10A)

Pedro — 36 participações (28G+8A)

Giorgian de Arrascaeta — 32 participações (13G+19A)

Raphael Veiga — 30 participações (22G+8A)

Hulk — 29 participações (17G+12A)

Gustavo Scarpa — 26 participações (15G+11A)

Paulinho — 22 participações (15G+7A)

Germán Cano — 22 participações (18G+4A)

Brasileiros com mais gols na história do torneio:

Gabriel Barbosa — 31 gols Luizão — 29 gols Pedro — 28 gols Bruno Henrique — 28 gols Palhinha — 25 gols Fred — 25 gols Rony — 23 gols Raphael Veiga — 22 gols Célio — 21 gols Jairzinho — 21 gols

Mais gols na história da Libertadores:

Alberto Spencer — 54 gols Fernando Morena — 37 gols Pedro Rocha — 37 gols Miguel Borja — 34 gols Daniel Onega — 31 gols Gabriel Barbosa — 31 gols Lucas Pratto — 30 gols Júlio Morales — 30 gols Juan Sarnari — 29 gols Anthony de Ávila — 29 gols Luizão — 29 gols Pedro — 28 gols Bruno Henrique — 28 gols

Artilheiros da atual edição da Libertadores:

Alex Arce — 8 gols Carlos González — 6 gols Bruno Henrique — 5 gols Matheus Pereira — 4 gols Lorenzo Melgarejo — 4 gols

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