Com Cebolinha na lista, Santos divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro; confira
Equipes se enfrentam neste sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão
O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Cruzeiro, marcado para este sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Entre as novidades, Everton Cebolinha, que ainda não fez sua estreia com a camisa alvinegra e pode aparecer entre os titulares de Cuca.
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Arthur, Lima e Rodinei, que já estrearam pela equipe, também estão entre os relacionados. Por outro lado, Neymar, Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal seguem como desfalques para a partida, que acontecerá às 21h (de Brasília). Gabigol e Escobar estão suspensos.
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Veja a lista de relacionados do Santos:
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Rodinei, Arão, Ananias e Luan Peres (Igor Vinicius); Oliva, Gustavinho (Arthur), Rollheiser e Bontempo; Caballero (Cebolinha) e Thaciano.
Como chegam Santos e Cruzeiro
O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, venceu o primeiro jogo contra ao Atlético-MG, pela Sul-Americana, nesta semana, e vem de duas vitórias no Brasileirão.
Já a Raposa vem em uma crescente no Brasileirão, venceu a última partida e briga para melhorar sua classificação na tabela. Agora, é a única competição restante ao time mineiro, que foi eliminado recentemente na Copa do Brasil pelo rival Atlético-MG e também caiu nas oitavas de final da Libertadores.
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