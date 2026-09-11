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Com Cebolinha na lista, Santos divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro; confira

Equipes se enfrentam neste sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/09/2026 19:46
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Cebolinha foi oficialmente apresentado como reforço do santos
Cebolinha está entre os relacionados (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Cruzeiro, marcado para este sábado (12), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Entre as novidades, Everton Cebolinha, que ainda não fez sua estreia com a camisa alvinegra e pode aparecer entre os titulares de Cuca.

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ArthurLima e Rodinei, que já estrearam pela equipe, também estão entre os relacionados. Por outro lado, Neymar, Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal seguem como desfalques para a partida, que acontecerá às 21h (de Brasília). Gabigol e Escobar estão suspensos.

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Veja a lista de relacionados do Santos:

Santos
Foto: Divulgação/Santos

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Rodinei, Arão, Ananias e Luan Peres (Igor Vinicius); Oliva, Gustavinho (Arthur), Rollheiser e Bontempo; Caballero (Cebolinha) e Thaciano.

Como chegam Santos e Cruzeiro

O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, venceu o primeiro jogo contra ao Atlético-MG, pela Sul-Americana, nesta semana, e vem de duas vitórias no Brasileirão.

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Já a Raposa vem em uma crescente no Brasileirão, venceu a última partida e briga para melhorar sua classificação na tabela. Agora, é a única competição restante ao time mineiro, que foi eliminado recentemente na Copa do Brasil pelo rival Atlético-MG e também caiu nas oitavas de final da Libertadores.

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