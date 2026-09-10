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Sorteio define mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil

Jogos em dia e volta serão disputados no início de novembro

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 11:10
Atualizado há 1 minutos
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Sorteio na CBF da Copa do Brasil
Sorteio na CBF define mandos da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Um sorteio na sede da CBF definiu nesta quinta-feira (10) os mandos de campo das duas partidas da semifinal da Copa do Brasil. Os confrontos já estavam definidos, com o Grêmio enfrentando o Atlético-MG e o Palmeiras encarando o Vasco.

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Mandos de campo da Copa do Brasil

Ida

  • Grêmio x Atlético-MG
  • Palmeiras x Vasco

Volta

  • Atlético-MG x Grêmio
  • Vasco x Palmeiras

Os jogos de ida e volta da semifinal têm data-base para os finais de semana de 1º e 8 de novembro. Os horários dos jogos ainda dependerão de acordos com as TVs detentoras dos direitos de transmissão.

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Premiação da Copa do Brasil

Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco asseguraram mais R$ 9 milhões em premiação pela classificação à semifinal da Copa do Brasil. Somando todas as fases, cada um dos clubes já arrecadou R$ 18 milhões.

O retorno financeiro, aliás, tem se tornado um dos grandes atrativos da Copa do Brasil nos últimos anos. Quem avançar à decisão, que será disputada em partida única em 6 de dezembro, vai garantir mais R$ 34 milhões, que é a premiação dada ao segundo colocado. O campeão da Copa do Brasil, por sua vez, leva R$ 78 milhões.

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Pouco depois do sorteio, a CBF informou que a final da competição, que pela primeira vez será em jogo único, será realizada no Mané Garrincha, em Brasília. A partir desta edição, a classificação à final também dá pelo menos uma vaga na fase preliminar da Conmebol Libertadores do próximo ano. O campeão, como de costume, entra direto na fase de grupos.

Sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil
Sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil foi realizado na sede da CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Outra novidade anunciada durante o evento da CBF é que, a partir da próxima temporada, todas as partidas das quartas de final em diante da Copa do Brasil serão disputadas aos fins de semana. Atualmente, os jogos dessas fases são realizados no meio de semana.

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A mudança foi definida após uma análise da entidade sobre os resultados obtidos com a alteração das semifinais para sábado e domingo. Segundo a CBF, a medida proporcionou um ganho de audiência, especialmente nos confrontos entre clubes da Série A.

De acordo com os dados apresentados pela entidade, os jogos entre equipes da Série A na Copa do Brasil registram audiência 26% superior à das partidas do Campeonato Brasileiro.

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