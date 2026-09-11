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Richarlison lamenta negócio frustrado com o Vasco: 'Vamos deixar para a próxima'

Atacante se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (11) após transferência para o Cruz-Maltino "melar"

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 21:13
Atualizado há 2 minutos
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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League
Richarlison lamenta derrota do Tottenham pela Premier League (Foto: AFP)

O atacante Richarlison se pronunciou na noite desta sexta-feira (11), por meio das redes sociais, sobre a transferência não concluída para o Vasco. Em seu perfil oficial, o jogador publicou um vídeo no qual lamenta a negociação frustrada e reafirma o desejo de vestir a camisa cruz-maltina no futuro.

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Richarlison iniciou o registro em vídeo agradecendo nominalmente ao presidente Pedrinho e ao diretor-técnico da SAF, Felipe Maestro, que conduziram as tratativas, além da torcida vascaína. O centroavante destacou que o acerto com seu time de coração esteve por detalhes, mas não vingou pela discordância no tempo de contrato.

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— Estivemos muito perto de assinar com o Vasco, meu time do coração, time de toda a minha família. Foi por pouco. Tinha deixado bem claro com o Pedrinho e com o Felipe, desde o início da nossa conversa, que eu queria defender o Vasco até dezembro — afirmou Richarlison.

Apesar de outros times terem demonstrado interesse em contar com o camisa 9 do Tottenham, ele reforçou que a prioridade em uma eventual transferência seria do Vasco.

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— Apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei bem claro com o Pedrinho e com o Felipe que a prioridade eram eles até dezembro. Dessa vez foi por pouco. Infelizmente o Tottenham também excedeu o limite de empréstimos, e por isso não deu certo — explicou o atacante.

Richarlison voltou a agradecer ao apoio dos torcedores, que aguardavam ansiosos pela chegada do reforço vindo da Premier League, e ao esforço dos dirigentes vascaínos na tentativa de formalizar a contratação.

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— Queria agradecer a vocês, torcedores do Vasco, que mandaram muitas mensagens de carinho, perguntando até que horas e que dia eu ia estar no aeroporto para vocês irem fazer uma festa e me buscar. Mas vamos deixar para uma próxima — acrescentou.

O atacante finalizou seu depoimento projetando uma futura visita a São Januário e à comunidade da Barreira do Vasco. Além disso, ele ressaltou a vontade de vestir a camisa cruz-maltina para orgulhar sua família.

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— Creio que em breve estarei em São Januário, estarei na Barreira, e vocês sabem o carinho que tenho por vocês. Um dia vou realizar esse sonho, que é meu, do meu avô e da minha família. Estou falando aqui de coração para vocês, porque eu queria muito estar no Vasco — concluiu.

Richarlison comemora gol da equipe do Tottenham contra o Manchester United (Foto: Josep Lago/AFP)
Richarlison comemora gol da equipe do Tottenham contra o Manchester United (Foto: Josep Lago/AFP)

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Vasco encerra negociação após recusa de Richarlison

As negociações do Vasco para contratar Richarlison chegaram ao fim nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências. O atacante não foi convencido a assinar um contrato mais longo com o Cruz-Maltino, e o negócio acabou não sendo concluído.

A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.

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O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avançando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.

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