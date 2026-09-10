Novo reforço do Vasco, Lescano foi apresentado no CT Moacyr Barbosa na tarde desta quinta-feira (10). Em entrevista coletiva à imprensa, o meia argentino demonstrou entusiamo com a oportunidade de defender o clube de São Januário, explicou suas carcaterísticas e se colocou a disposição para o jogo deste final de semana. O Vasco enfrenta o Grêmio, no sábado (12), em Porto Alegre, em duelo decisivo para o Vasco na luta contra o rebaixamento.

— Já posso começar a jogar. A expectativa é alta. Sei que o grupo é muito bom. Sempre que for o melhor para a equipe, vou dar o melhor de mim. O técnico me explicou o que queria e quero estar jogando o quanto antes. A expectativa é cumprir objetivos, sair da zona de rebaixamento e disputar as duas Copas. Queremos chegar na final e dizer que chegou um jogador que vai dar tudo para irmos longes.

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— Minhas características são de um jogador criativo. Gosto de chegar na área, fazer gols. Sou um meio-campista que joga por dentro. Me sinto a vontade jogando pelo meio, como um meia ofensivo, que permite chegar mais na área.

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, ressaltou a importância da contratação e garantiu que o jogador foi tratado como "prioridade" pela diretoria. Antes de encerrar, o diretor deixou em aberto os últimos passos do Vasco na janela de transferências.

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- A diretoria tem feito vários esforços financeiros para melhorar e qualificar o elenco. O Lescano é um jogador que nós acompanhamos e que achamos que era prioridade do Vasco para esta janela. Ele tem características diferentes do que nós temos atualmente no elenco e pode ajudar bastante a equipe neste final de temporada, nas três competições em que estamos envolvidos, a médio e a longo prazo. Bom, também quer dizer a vocês que… ainda falta mais um dia de janela, tá bom? - disse antes de dar um sorriso para a imprensa presente na sala.

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Outras respostas de Lescano na apresentação do Vasco

🗣️Admiração à torcida do Vasco

— Antes de chegar, vi as coisas do clube, a torcida, coisas que me incentivaram muito a dar um passo importante. Sei que é um clube muito grande e quero atender a expectativa. Vi a partida (contra o Fluminense no Maracanã) e apesar do resultado, fizemos uma grande partida.

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🗣️ Conversa com os argentinos Colidio e Sosa

— Quando tive a chance de vir, falei com Colidio e Sosa e recebi boas respostas. Falaram que era tudo muito lindo, as coisas eram boas. Vejo como um salto importante para mim. Vim para encontrar um grande clube.

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Como Lescano se encaixa no Vasco?

Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

O próprio jogador, em sua chegada ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e que gosta de fazer o time jogar.

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— Um volante que é mais criativo, que é mais de jogar e fazer jogar. E vamos tratar de dar o melhor — destacou o meio-campista.

A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

Nesse cenário, Lescano aparece como um jogador

capaz de exercer a função de terceiro homem do meio-campo. Uma possível formação teria Santiago Sosa, Thiago Mendes e o argentino no setor.

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