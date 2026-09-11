Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético empresta volante a equipe da Série A: veja detalhes

Jogador será cedido até o fim do Campeonato Paulista de 2027

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/09/2026 18:45
Favorite o Lance! no Google
Patrick volta a ser opção (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Patrick volta a ser opção (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético acertou, nesta sexta-feira (11), o empréstimo do volante Patrick ao Red Bull Bragantino. O acordo foi fechado nos últimos momentos da janela de transferências.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético acertou, nesta sexta-feira (11), o empréstimo do volante Patrick ao Red Bull Bragantino. O acordo foi fechado nos últimos momentos da janela de transferências.

O empréstimo terá validade até o fim do Campeonato Paulista de 2027, com possibilidade de extensão do vínculo até dezembro de 2027. Além disso o contrato tem fixado opção de compra com valor previamente estabelecido. Os valores não foram divulgados.

continua após a publicidade

Patrick pelo Atlético

Aos 22 anos, Patrick deixa o Atlético em busca de uma nova oportunidade após um longo período afastado dos gramados. O volante não entra em campo há mais de 14 meses e enfrentou uma sequência de problemas físicos desde que chegou ao clube.

O último deles foi uma grave lesão no joelho direito, que exigiu cirurgia para a correção de danos ligamentares. Patrick recebeu alta do departamento médico do Atlético em 13 de agosto, mas, desde então, ainda não voltou a ser relacionado para uma partida.

continua após a publicidade

Antes do problema no joelho, o jogador também passou por outras duas lesões. Em julho de 2025, sofreu uma fratura por estresse na região lombar. Depois de se recuperar, voltou a ser baixa em novembro daquele ano, desta vez por conta de uma lesão na coxa direita.

Contratado pelo Atlético, Patrick ainda teve poucas oportunidades no time principal. Ao todo, disputou dez partidas pelo clube e marcou um gol.

continua após a publicidade
Patrick retorna aos treinos após quatro meses (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
Patrick pelo Atlético (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Onde Assistir

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 2 horas
Domínguez treino no Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez deve escalar força máxima do Atlético contra o Fluminense: veja opções

Há 2 horas
Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético alcança sonho e faz apostas pontuais na janela: veja o balanço

Há 5 horas
Hulk pelo Flu (reprodução Instagram Hulk)

Fluminense

Por que Hulk não pode enfrentar o Atlético pelo Fluminense? Entenda o contrato

Há 7 horas
Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Futebol Nacional

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Há 8 horas
Arena MRV setembro laranja Atlético (reprodução Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético prepara ações especiais para o mês da pessoa com deficiência: confira

Há 1 dia
Mais LANCE!
Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília

Por que o Mané Garrincha será palco da final da Copa do Brasil

Borbas celebra gol (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

Atlético-MG decide semifinal de Copa do Brasil em casa; veja números

Troféu da Copa do Brasil na sede da CBF

Copa do Brasil: veja aproveitamento dos times dentro e fora de casa

Estádio Mané Garrincha

CBF confirma Mané Garrincha como estádio da final da Copa do Brasil

Sorteio na CBF da Copa do Brasil

Sorteio define mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil

Neymar provoca torcedor durante jogo da Sul-Americana (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Neymar provoca torcedor em Santos x Atlético-MG; veja o que ele disse

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

CBF sorteia nesta quinta os mandos das semifinais da Copa do Brasil

Disputa aérea em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético é desorganizado, sofre com erros e se complica na Sul-Americana

Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Scarpa é sincero sobre atuação do Atlético contra o Santos: 'Ficou barato'

Domínguez coletiva Santos x Atlético (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Domínguez explica dificuldades do Atlético e aponta erro: 'Entramos no jogo deles'

Jogadores do Santos comemoram gol

Santos vence o Atlético-MG e larga em vantagem na Sul-Americana

Arão em ação contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana

Veja gols em Santos x Atlético-MG: Arão e Oliva marcam

Camisa Atlético Vila Belmiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético está escalado para enfrentar o Santos pela Sul-Americana