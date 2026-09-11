Atlético empresta volante a equipe da Série A: veja detalhes
Jogador será cedido até o fim do Campeonato Paulista de 2027
O Atlético acertou, nesta sexta-feira (11), o empréstimo do volante Patrick ao Red Bull Bragantino. O acordo foi fechado nos últimos momentos da janela de transferências.
O empréstimo terá validade até o fim do Campeonato Paulista de 2027, com possibilidade de extensão do vínculo até dezembro de 2027. Além disso o contrato tem fixado opção de compra com valor previamente estabelecido. Os valores não foram divulgados.
Patrick pelo Atlético
Aos 22 anos, Patrick deixa o Atlético em busca de uma nova oportunidade após um longo período afastado dos gramados. O volante não entra em campo há mais de 14 meses e enfrentou uma sequência de problemas físicos desde que chegou ao clube.
O último deles foi uma grave lesão no joelho direito, que exigiu cirurgia para a correção de danos ligamentares. Patrick recebeu alta do departamento médico do Atlético em 13 de agosto, mas, desde então, ainda não voltou a ser relacionado para uma partida.
Antes do problema no joelho, o jogador também passou por outras duas lesões. Em julho de 2025, sofreu uma fratura por estresse na região lombar. Depois de se recuperar, voltou a ser baixa em novembro daquele ano, desta vez por conta de uma lesão na coxa direita.
Contratado pelo Atlético, Patrick ainda teve poucas oportunidades no time principal. Ao todo, disputou dez partidas pelo clube e marcou um gol.
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