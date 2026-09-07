O Flamengo assumiu a liderança e também disparou na projeção para conquistar o título do Brasileirão. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e ultrapassou o Palmeiras, que ficou no empate sem gols com o Botafogo e permaneceu com 53.

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A mudança na tabela teve impacto direto nas probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Flamengo agora aparece com 66,2% de chance de ser campeão, enquanto o Palmeiras tem 27,2%.

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É a primeira vez, inclusive, que o Rubro-Negro assume a liderança da competição. Até então, apenas Botafogo, Bragantino, São Paulo, Bahia e Palmeiras já pintaram na ponta da tabela de classificação do Brasileirão.

O resultado diante do Remo foi suficiente para colocar o time carioca na ponta de uma disputa que, até então, tinha o Palmeiras como líder. Além de assumir a primeira colocação, o Flamengo abriu uma vantagem de um ponto sobre o rival paulista, aumentando também seu favoritismo na corrida pela taça.

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Alexander Barboza, do Palmeiras , disputa bola Artur Cabral (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Durante a coletiva, Abel Ferreira aproveitou para transferir o favoritismo a quem, segundo ele, tem um elenco com mais opções para encarar a sequência de partidas. No entanto, ressaltou o fato de o Palmeiras competir diretamente com o rival nas últimas temporadas.

— Poderíamos estar jogando com Endrick, Estêvão, Allan, Vitor Reis e outros tantos. Portanto, quando vocês olham para os últimos anos, o que tem acontecido é que o Palmeiras pode comprar, tentar comprar para equilibrar, mas comparem, por exemplo, onde é que treinou o treinador do Palmeiras e, por exemplo, o treinador do Flamengo. Onde jogaram os jogadores do Palmeiras e onde jogaram os do Flamengo. Portanto, tem uma equipe, sim, que tem a obrigação de fazer muito mais, e nós estamos sempre a competir com ela;

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A distância nas projeções é significativa. Flamengo e Palmeiras concentram juntos 93,4% das chances de título, deixando os demais concorrentes com probabilidades bem menores de terminar a temporada como campeões.

O Athletico-PR aparece na terceira posição da projeção da UFMG, com 3,1%. O Fluminense é o quarto colocado, com 1,8%, enquanto Cruzeiro e Bahia têm 0,94% e 0,69%, respectivamente.

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Ainda aparecem na lista Atlético-MG (0,045%), Bragantino (0,026%), Coritiba (0,023%) e São Paulo (0,003%). Apesar de matematicamente ainda terem possibilidades, os números mostram um cenário de forte concentração da disputa no Flamengo e no Palmeiras.

Chances de título do Brasileirão 2026

Flamengo — 66,2%

Palmeiras — 27,2%

Athletico-PR — 3,1%

Fluminense — 1,8%

Cruzeiro — 0,94%

Bahia — 0,69%

Atlético-MG — 0,045%

Bragantino — 0,026%

Coritiba — 0,023%

São Paulo — 0,003%

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Flamengo e Palmeiras também lideram chances de Libertadores

A vantagem do Flamengo também aparece quando a projeção muda o foco para a classificação à Copa Libertadores. O líder do Brasileirão tem 99,81% de probabilidade de garantir uma vaga na competição continental.

O Palmeiras aparece praticamente no mesmo patamar, com 99,19%. Na sequência, Athletico-PR e Fluminense têm 78% e 72,8%, respectivamente. A disputa pelas demais vagas é mais equilibrada. O Cruzeiro aparece com 55,3% de chance de classificação, enquanto o Bahia tem 53,5%. O Atlético-MG surge depois, com 13,4%, seguido por Coritiba (9,5%) e Bragantino (7,6%).

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O São Paulo tem 4,1% de probabilidade de alcançar uma vaga na Libertadores. Botafogo e Santos aparecem com 2,3% e 2,1%, respectivamente. Com números ainda menores estão Corinthians e Vitória, ambos com 0,84%, Grêmio (0,57%), Mirassol (0,18%), Vasco (0,016%) e Internacional (0,003%).

Chances de classificação para a Libertadores

Flamengo — 99,81%

Palmeiras — 99,19%

Athletico-PR — 78%

Fluminense — 72,8%

Cruzeiro — 55,3%

Bahia — 53,5%

Atlético-MG — 13,4%

Coritiba — 9,5%

Bragantino — 7,6%

São Paulo — 4,1%

Botafogo — 2,3%

Santos — 2,1%

Corinthians — 0,84%

Vitória — 0,84%

Grêmio — 0,57%

Mirassol — 0,18%

Vasco — 0,016%

Internacional — 0,003%

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Próximos jogos de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão

Rodada 27 — 13/09/2026 — 17h30: Corinthians x Flamengo

Rodada 27 — 12/09/2026 — 18h30: Palmeiras x São Paulo

Rodada 28 — 20/09/2026 — 11h: Grêmio x Palmeiras

Rodada 28 — 20/09/2026 — 18h30: Flamengo x Bragantino

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