Neymar reage a contratações do Santos: 'Se vai dar certo, eu não sei'
Camisa 10 do Peixe foi às redes sociais para celebrar contratações do clube nesta janela de transferências
O atacante Neymar tem uma lesão muscular e está fora dos gramados. No entanto, seu papel de um dos líderes do Santos continua forte, inclusive, fora de campo. Isso porque o camisa 10 do Peixe tem se movimentado nos bastidores para ajudar a diretoria a contratar nomes importantes nesta janela de transferências, como aconteceu com Arthur, Cebolinha e Philippe Coutinho, que ainda não foi anunciado, mas tem acordo com o clube alvinegro.
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- Rapaz, estava pensando aqui... se vai dar certo ou se não vai, eu não sei, mas que eu estou feliz, eu estou. E aposto que a torcida do Santos, também. E vamos, Peixão! - falou Neymar em suas redes sociais nesta sexta-feira (11).
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Neymar se movimentou nos bastidores
Um dos motivos que motivaram o Neymar a dar uma ajudinha para a chegada dos experientes reforços no Santos é a chance de vencer a Copa Sul-Americana e, com isso, garantir vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, iniciando o torneio na fase de grupos.
O trio de amigos do camisa 10, inclusive, esteve presente na última conquista da Seleção Brasileira, a Copa América de 2019. Neymar foi desfalque nao torneio em razão de lesão, mas sabe que os três podem ajudar, e muito, nesta reta final de temporada alvinegra.
Restam apenas dois campeonatos ao Santos: Sul-Americana em que o time tem chances reais de título, já que venceu o jogo de ida das quartas de final sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, e o Brasileirão, em que o time tenta ganhar fôlego para subir na tabela de classificação.
Naquela ocasião, o título do Brasil foi conquistado no Maracanã após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru, com um dos gols marcados por Everton Cebolinha - Gabriel Jesus e Richarlison também foram às redes.
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