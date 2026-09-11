Nilton Petrone, o Filé, foi premiado pelo segundo ano consecutivo na categoria Profissional de Fisioterapia do Prêmio Confut Sudamericana. Em entrevista ao Lance!, o profissional do Fluminense falou sobre os avanços da fisioterapia esportiva, a chegada de novas tecnologias e os impactos desses recursos na recuperação dos jogadores.

A experiência acumulada ao longo dos anos, segundo Filé, precisa caminhar lado a lado com a atualização profissional. O fisioterapeuta vê na chegada de novas ferramentas uma oportunidade para acelerar processos que antes poderiam afastar um atleta dos gramados por meses. No Fluminense, ele afirma que alguns casos de lesões musculares graves já apresentam redução de até 70% no tempo previsto de recuperação.

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— Um exemplo que a gente tem no próprio Fluminense: a gente às vezes encurta uma lesão grave muscular em 70% do tempo. Então estamos falando de um atleta que ficaria quatro meses parado, três meses parado, dois meses parado. O cara fica 15 dias, fica 20 dias, fica 10 dias — afirmou Filé.

A conquista no Prêmio Confut Sudamericana pelo FutebolCard 2026 reforça o momento de reconhecimento da fisioterapia dentro da indústria do futebol. A cerimônia aconteceu na quinta-feira (10), durante o terceiro e último dia da Confut Sudamericana, no Grand Hyatt Rio de Janeiro, e reuniu profissionais, clubes, empresas e iniciativas em 33 categorias.

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A votação popular teve peso de um terço no resultado final, enquanto os especialistas foram responsáveis pelos outros dois terços da decisão. Para Filé, a premiação tem importância justamente por colocar em evidência profissionais que normalmente trabalham longe dos holofotes, mas exercem papel fundamental na rotina dos atletas.

— O Confut traz esse resgate de falar desses profissionais que ficam atrás, escondidos, fantasmas às vezes, e que agora se manifestam, conseguem aparecer para mostrar realmente o seu valor — destacou.

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Tecnologia exige atualização constante

Com uma longa trajetória na fisioterapia esportiva, Filé falou sobre a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica da área. Para ele, a atualização profissional se tornou indispensável diante do surgimento de novas técnicas e ferramentas. O fisioterapeuta também revelou que realizou um curso sobre inteligência artificial aplicada à saúde e vê potencial para que a tecnologia tenha participação cada vez maior no tratamento e acompanhamento de atletas.

— A coisa mais importante é a reciclagem e, sem reciclagem, não dá. Hoje a inteligência artificial veio muito forte... Eu acabei de fazer um curso sobre a inteligência artificial na saúde e acho que agora vai abrir uma premissa muito grande da inteligência artificial voltada para o componente de saúde do atleta. Vão vir novas perspectivas com relação a isso, novos gestores já vão estar de olho nesse processo — disse.

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Além do curso, Filé também esteve recentemente na Espanha para um intercâmbio com um profissional que trabalha com uma nova técnica de laser percutâneo ecoguiado. O procedimento permite conduzir uma cânula de laser dentro de uma estrutura articulada com o objetivo de atuar em uma região de inflamação ou lesão.

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Inteligência artificial e recuperação dos atletas

Na visão de Filé, os avanços tecnológicos podem contribuir não apenas para o tratamento das lesões, mas também para acelerar o retorno dos jogadores aos gramados. A combinação entre novos métodos e conhecimento especializado, segundo ele, já provoca uma mudança na rotina dos profissionais da área.

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— Esses avanços todos tecnológicos vêm para exatamente não só minimizar a lesão, mas resgatar o tempo da lesão. Seja uma lesão que seria de tempo longo, você consegue hoje encurtar — afirmou.

O fisioterapeuta entende que a transformação da área exige uma postura de aprendizado permanente. Para acompanhar as novas ferramentas e possibilidades de tratamento, os profissionais precisam buscar constantemente novos conhecimentos.

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— Há uma mudança de comportamento. Cada vez mais o profissional vai precisar estar reciclando e desenvolvendo novos conhecimentos para dentro desse ambiente — concluiu.

Filé conquistou a categoria de profissional de fisioterapia na CONFUT (Foto: Igor Reis/Lance!)

Feitos de Filé, fisioterapeuta do Fluminense

A trajetória de Filé no futebol é marcada pelo trabalho na recuperação de atletas. Entre os episódios mais conhecidos de sua carreira está a participação na recuperação de Ronaldo Fenômeno antes da Copa do Mundo de 2002. O jogador voltou aos gramados e foi peça importante na conquista do pentacampeonato mundial pela Seleção Brasileira.

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O profissional também é lembrado pelo seu trabalho com o Romário na década de 90. Inclusive foi justamente o "Baixinho" que foi o responsável e pela criação do apelido "Filé".

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No Fluminense, Filé também atua na coordenação dos processos de fisioterapia desde as categorias de base até o futebol profissional. O profissional desenvolveu ainda o Método de Aceleração Cicatricial (MAC) e passou a ministrar cursos sobre a técnica.

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