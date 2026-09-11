São Paulo se aproxima da contratação de Pedro Lima, do Wolverhampton
Jogador de 20 anos foi revelado pelo Sport
O São Paulo se aproximou da contratação do lateral-direito Pedro Lima, do Wolverhampton, de apenas 20 anos, revelado pelo Sport. Os dois clubes já se acertaram pelo empréstimo do jovem até o meio de 2027, sem opção de compra e com salários divididos — o Tricolor pagaria cerca de R$ 300 mil mensais ao reforço.
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Agora, os envolvidos correm contra o tempo para troca de documentos via Fifa e registro da transferência, já que a janela se encerra nesta sexta-feira (11) no Brasil.
Este seria o sexto reforço são-paulino neste período de contratações. Antes, chegaram o atacante Victor Sá, o volante Newton, o lateral-direito Aurélio Buta, o lateral-esquerdo Iago Borduchi e o zagueiro Domingos Duarte.
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Quem é o possível reforço do São Paulo?
Promovido ao time principal do Sport em 2024, Pedro Lima surgiu como lateral muito promissor, com capacidade física, velocidade e boa chegada ao ataque. Também foi, inclusive, convocado para as seleções brasileiras de base. Por isso, em julho de 2024, os Wolves pagaram € 10 milhões ao clube pernambucano por sua contratação.
No primeiro ano na Inglaterra, o atleta teve poucas oportunidades na equipe principal. Na última temporada, chegou a ser emprestado ao time B do Porto, mas retornou ao Wolverhampton e disputou nove jogos na reta final da Premier League, competição da qual seu time foi rebaixado. No início de campanha na segunda divisão, o brasileiro participou de apenas uma de cinco partidas possíveis.
Ainda visto como ativo de grande potencial, o lateral seria emprestado para ganhar maturidade e eventualmente retornar ao time da Terra da Rainha. No São Paulo, o jovem pode ter o espaço que não teve desde a sua ida à Europa: por lá, foram apenas 30 jogos disputados em pouco mais de dois anos.
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