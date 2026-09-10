O Santos acertou, na última quarta-feira (9), a contratação do atacante Everton Cebolinha, o quarto reforço do time nesta janela de transferências. Nesta quinta-feira (10), o Lance! acompanha a apresentação do atleta na Vila Belmiro.

O jogador de 30 anos iniciou as negociações com o clube Alvinegro nesta semana e assinou contrato válido até o final desta temporada, assim como aconteceu com os recém-contratados Arthur e Lima. O novo camisa 7 do Peixe rescindiu com o Flamengo, com quem tinha contrato até dezembro, para poder assinar com o Peixe. O atacante tem 12 jogos no Brasileirão, número limite para poder trocar de equipe ainda nesta temporada e disputar a competição.

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Na coletiva, Cebolinha mostrou motivação para vestir a camisa do Peixe e explicou sua saída do Flamengo: "Não foi uma exclusão, mas senti que deveria procurar novos ares e jogar. Lá eu não teria tantas oportunidades de buscar o protagonismo." O atacante acredita que terá mais oportunidades de jogo no Santos e valorizou não só a história do clube, como também o elenco e a forma como a diretoria o prestigiou na sua contratação, algo importante para fazê-lo escolher a equipe.

Com a expectativa de voltar à Seleção Brasileira, Everton explicou que este foi o principal motivo para fazê-lo voltar ao futebol brasileiro e ir ao Flamengo. Contudo, a passagem não foi como ele esperava. Agora no Santos, Cebolinha destacou a vontade de vencer a Sul-Americana: "Um dos últimos títulos que me falta, espero que seja aqui que eu possa conquistar."

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Sem uma partida completa desde 2024, o jogador afirmou que está preparado e, mesmo sem tanto tempo de jogo, está bem fisicamente. Everton explicou que, independentemente de iniciar as partidas ou não, está pronto para auxiliar a equipe. Na temporada atual, o atleta não estava sendo opção do time principal no Flamengo.

Cebolinha comentou que espera voltar à fase artilheira no Santos e planeja ajudar a equipe nos extremos de campo, mas disse estar confortável com qualquer posição. Ainda sobre posicionamento, Cebolinha explicou que jogar com jogadores como Neymar, Gabigol e, se for contratado, Coutinho, é um diferencial: "Sabemos que com jogadores desse cacife, principalmente Neymar, é só você fazer o movimento que a bola vai chegar em algum momento."

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Apresentação de Everton Cebolinha no Santos foi realizada na Vila Belmiro (Foto: Vinícius Spada/Lance!)

Cebolinha integrado com o elenco do Santos

Everton destacou que atuou com os recém-contratados Arthur e Lima, além de muitos outros jogadores do elenco santista. Cebolinha jogou com ambos na base do Grêmio, em que subiram juntos à equipe profissional. Posteriormente, atuou mais vezes com Arthur no time principal.

- Facilita muito a minha adaptação, até o fato de ter escolhido (o Santos), porque eu sabia da qualidade do elenco.

O atacante também explicou que os reforços da equipe ajudaram a encorpar o elenco, o que torna a sua transferência ao Santos "o momento certo e o clube ideal". Ainda sobre os jogadores, Cebola explica que o plantel santista foi o principal motivo de ter aceitado o projeto.

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"Vi que o elenco poderia ajudar e poderia ser ajudado também. Tem uma mescla de experiência e jogadores jovens, o que acaba sendo bom para nós e para os mais novos", comentou, em que se vê no papel de um jogador com experiência de conquistar títulos e jogar grandes jogos. Sobre os jovens, Everton destacou a convocação de Gabriel Bontempo à Seleção Brasileira.