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Richarlison não aceita contrato longo, e negociação com Vasco chega ao fim

Atacante queria vínculo apenas até o fim do ano e decidiu manter o controle sobre o próprio futuro

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 17:02
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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
Richarlison em ação pelo Tottenham na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

As negociações do Vasco para contratar Richarlison chegaram ao fim nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências. O atacante não foi convencido a assinar um contrato mais longo com o Cruz-Maltino, e o negócio acabou não sendo concluído.

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A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.

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O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avancando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.

Jogador ainda quer sair do Tottenham

Apesar do fracasso da negociação com o Vasco neste momento, Richarlison ainda tenta chegar a um acordo com o Tottenham para rescindir seu contrato. O vínculo do atacante com o clube inglês é válido até junho de 2027, mas existe uma cláusula de prorrogação por mais uma temporada.

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Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Divulgação / Tottenham)

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