Richarlison não aceita contrato longo, e negociação com Vasco chega ao fim
Atacante queria vínculo apenas até o fim do ano e decidiu manter o controle sobre o próprio futuro
As negociações do Vasco para contratar Richarlison chegaram ao fim nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências. O atacante não foi convencido a assinar um contrato mais longo com o Cruz-Maltino, e o negócio acabou não sendo concluído.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
A intenção de Richarlison era firmar um vínculo apenas até o fim do ano. Após esse período, o jogador gostaria de ter o controle sobre o próprio destino e decidir os próximos passos da carreira.
O Vasco chegou a avançar nas tratativas com o Tottenham para a contratação em definitivo do atacante. As conversas com o clube inglês estavam avancando, mas a falta de acordo com Richarlison sobre a duração do contrato impediu a conclusão da operação.
Jogador ainda quer sair do Tottenham
Apesar do fracasso da negociação com o Vasco neste momento, Richarlison ainda tenta chegar a um acordo com o Tottenham para rescindir seu contrato. O vínculo do atacante com o clube inglês é válido até junho de 2027, mas existe uma cláusula de prorrogação por mais uma temporada.
➡️CEO do Maracanã é sincero sobre possíveis jogos do Vasco no estádio
➡️Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalações
➡️ Justiça aprova novo empréstimo DIP de R$ 150 milhões para o Vasco
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Futebol Nacional
CEO do Maracanã é sincero sobre possíveis jogos do Vasco no estádioHá 4 horas
Onde Assistir
Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 7 horas
Futebol Nacional
IA crava resultados e líder da 27ª rodada do BrasileirãoHá 7 horas
Vasco
Vasco vive dia decisivo por Richarlison; veja cenáriosHá 11 horas
Vasco
Gabriel Pereira chega ao Rio de Janeiro para assinar com o VascoHá 19 horas
Fora de Campo
Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'Há 22 horas
Mais LANCE!