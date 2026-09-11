A sexta-feira (11) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Coritiba x Athletico-PR e Sevilla x Valencia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 11 de setembro de 2026):

Campeonato Saudita

12h25 – Al Qadsiah x Al Ettifaq – Canal GOAT

12h45 – Al Faisaly x Al Ittihad – Canal GOAT e Bandsports

15h – Al Ahli x Al Hazem – Canal GOAT

Campeonato Turco

14h – Besiktas x Erzurumspor – ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Holandês

15h – AZ Alkmaar x Willem II – Disney+

Campeonato Alemão

15h30 – Union Berlin x Schalke 04 – Sportv e OneFootball

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Italiano

15h45 – Venezia x Fiorentina – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Rennes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV

Igor Paixão comemorando o gol marcado contra o Ajax (Foto: Christophe Simon/AFP)

Campeonato Espanhol

16h – Sevilla x Valencia – CazéTV

Campeonato Inglês (segunda divisão)

16h – West Ham x Wrexham – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

21h – Coritiba x Athletico-PR – Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Argentino

21h30 – Boca Juniors x Central Córdoba – ESPN e Disney+

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