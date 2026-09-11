Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (11/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (11) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Coritiba x Athletico-PR e Sevilla x Valencia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 11 de setembro de 2026):
Campeonato Saudita
12h25 – Al Qadsiah x Al Ettifaq – Canal GOAT
12h45 – Al Faisaly x Al Ittihad – Canal GOAT e Bandsports
15h – Al Ahli x Al Hazem – Canal GOAT
Campeonato Turco
14h – Besiktas x Erzurumspor – ESPN 4 e Disney+
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Campeonato Holandês
15h – AZ Alkmaar x Willem II – Disney+
Campeonato Alemão
15h30 – Union Berlin x Schalke 04 – Sportv e OneFootball
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Campeonato Italiano
15h45 – Venezia x Fiorentina – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
Campeonato Francês
15h45 – Rennes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV
Campeonato Espanhol
16h – Sevilla x Valencia – CazéTV
Campeonato Inglês (segunda divisão)
16h – West Ham x Wrexham – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
21h – Coritiba x Athletico-PR – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Argentino
21h30 – Boca Juniors x Central Córdoba – ESPN e Disney+
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